Se reia furnizarea apei în municipiul Onești

Urmare avariilor produse ieri, 02.09.2019, pe conducta de alimentare cu apa potabila apartinand S.C. CRAB (prima la ora 10.00, a doua la ora 20.30) , care au cauzat intreruperea alimentarii cu apa potabila a municipiului Onesti, astfel rezerva de apa diminuandu-se, RAJA S.A. a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in municipiul Onesti incepand cu ora 23.00.

Nici pana la aceasta ora, S.C. COMPANIA REGIOANALA DE APA BACAU nu a informat RAJA SA despre faptul ca avariile au fost remediate, ca s-a reluat furnizarea apei la parametri si calitatea cerute de legislatia in vigoare.

In jurul ore 11.00 am constatat, in urma monitorizarii aparatului de masura, ca a fost reluata furnizarea apei potabile in sursa de inmagazinare Cuciur, la parametri redusi, cu presiuni reduse si debite foarte mici (aproximativ 50 mc/h). In continuare, monitorizam evolutia debitului apei din conducta de aductiune, in scopul stabilirii momentului in care volumul de apa aflat in rezervor va permite reluarea alimentarii cu apa a localitatii Onesti.

Din estimarile facute, apreciem ca, in jurul orei 18.00 vom putea incepe manevrele de alimentare a localitatii cu apa potabila, fara a pune in pericol instalatiile, astfel incat, in maxim 2 ore, cea mai mare parte a localitatii Onesti sa beneficieze de apa potabila.

Va asiguram ca personalul RAJA S.A. depune toate eforturile in vederea reluarii alimentarii cu apa, in ciuda greutatilor pe care le-am intampinat in urma avariilor produse in sistemul de aductiune apartinand S.C. CRAB S.A.