Schimb de experiență la Spitalul Municipal de Urgență Moinești, pentru reforma sistemului sanitar din Republica Moldova

Sistemul Sanitar din Republica Moldova se reformează, deja au avut loc schimbări legislative, specialiștii moldoveni caută modele demne de urmat, din România.

O delegație de doctori și universitari de peste Prut a vizitat, vineri, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, unde prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul spitalului, le-a împărtășit din experiența sa și a unității pe care o conduce.



Delegația de la Chișinău a fost compusă din dr. Iurie Crasiuc – directorul Spitalului Municipal nr. 1 Chișinău, dr. Mihai Ciobanu – director al IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail” Chișinău, dr. Veaceslav Popa – șef secție Chirurgie Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail” Chișinău, prof. dr. Eugen Guțu – prorector la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, dr. Iurie Țugui – șef secție Spitalul Clinic Municipal nr. 1 Chișinău și dr. Vasile Huzun – șef Bloc Operații IMPS Spitalul Clinic Municipal nr. 1 Chișinău.



Delegația a fost condusă prin mai multe departamente ale SMU Moinești, începând de la UPU (unde oaspeții s-au întâlnit chiar cu practicanți din Republica Moldova), iar specialiștii de peste Prut au fost informați cu privire la modul de organizare, personalul avut la dispoziție, aparatura performantă, conexiunile cu alte spitale de urgență șamd.

După vizita pe secții, delegația din Republica Moldova a discutat timp de peste o oră cu managerul SMU Moinești, prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț. Schimbul de experiență s-a bazat și pe parteneriatul pe care Moineștiul îl are cu spitalul de la Chișinău.

Oaspeții s-au arătat interesați nu doar de organizare, aparatură, personalul medical, ci și de relația cu Casa de Asigurări de Sănătate și ministerul Sănătății. La finalul vizitei, reprezentanții delegației și gazdele au făcut declarații.

Dr. Iurie Crasiuc, directorul Spitalului Municipal nr. 1 din Chișinău: „SMU Moinești este un spital de performanță, aici activează un colectiv foarte bine pregătit din punct de vedere profesional. «Moineștiul» are un management performant, cu multe inițiative și o implicare sufletească și medicală. Am venit la Moinești, pentru că spitalul are tradiții, și mă refer în special la Zilele Medicale ale Spitalului. Nu în ultimul rând, am venit la Moinești, pentru că spitalul are o îndrăzneală la superlativ, a atras fonduri europene, a implicat specialiști de valoare, a implementat noile tehnologii, noile aparate. Ne dorim să preluăm în Republica Moldova managementul general și vrem să implementăm noile chirurgii laparoscopice. Nu în ultimul rând, vrem să beneficiem de o colaborare transfrontalieră”.

Prof. dr. Eugen Guțu, șef Catedră Generală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău: „Am găsit aici lucruri care ne unesc, mai multe decât care ne diferențiază. Sigur că sunt unele diferențe în sistemul asigurărilor, al salarizării, dar și în atitudinea față de meseria medicală în România și Republica Moldova. Noi sunem deschiși pentru o colaborare cu instituții medicale și universități din România. În același timp, Moineștiul este un spital absolut deosebit, deși funcționează într-o localitate destul de modestă, cu o populație destul de mică, are o faimă, este cunoscut în toată România, dar și în Republica Moldova, prin realizări în chirurgia minim invazivă, laparoscopică, prin managementul foarte reușit și rezultatele impresionante”

Prof.univ.dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești: „A fost o reîntâlnire de suflet cu colegii noștri din Republica Moldova, de la Spitalul Clinic Municipal «Arhanghelul Mihail», care de această dată au fost însoțiți de domnul profesor doctor Eugen Guțu, care este și chirurg și prorector pe Relații internaționale ale Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Cu această ocazie, am lărgit spectrul parteneriatului cu spitalul nostru, mai ales prin departamentul de cercetare medicală, instrând în relații cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Este o relație de suflet, bazată pe ajutor reciproc, fiindcă și noi avem de învățat din activitatea dâmșilor, nu numai într-un singur sens. Cu ocazia Zilelor Medicale ale spitalului nostru, vom pune la punct și baza juridică a acestui parteneriat cu Universitatea, de care sper să profite ambele părți, și în primul rând bolnavii de pe ambele maluri ale Prutului.”

Spitalul Municipal de Urgență Moinești este o unitate medicală de referință și un „magnet” pentru pacienți din alte localități și județe. Din cei 16.000 de bolnavi internați în 2018, doar 15% au fost din Moinești, 78% au fost din toate localitățile județului, iar restul de 7% au fost din alte 34 de județe ale țării.

