Scandalul proiectului imobiliar de lângă Stadionul Municipal: Locatarii blocului vecin spun că nu și-au dat acordul, iar arhitecta care a făcut PUZ-ul minte

Proiectul imobiliar de lângă Stadionul Municipal din Bacău întâmpină opoziția fermă a locatarilor blocului vecin. Reprezentați de Asociația de Proprietari, locatarii blocului 94 D de pe strada Pictor Aman spun că nu și-au dat acordul pentru ridicarea complexului imobiliar și o acuză pe arhitecta care a realizat proiectul Planului de Urbanism Zonal că minte. De altfel, și alt vecin, Universitatea „Bacovia”, a afirmat că autorii documentului au spus neadevăruri.

Terenul pe care ar urma să se construiască se află între copaci și clădirile din fotografie

Reamintim, Urban Building și-a anunțat intenția de a elabora planul urbanistic zonal pentru mai multe blocuri de locuințe și spații comerciale, cu regim de înălțime parter și 4, 8 și 10 etaje, pe strada Pictor Theodor Aman nr.33, în vecinătatea stadionului municipal.

În total, ar urma să se construiască 92 de apartamente în 3 blocuri de patru etaje, un bloc de 8 etaje și unul de 10 etaje, două spații comerciale distincte cu parter, șase parcări aferente spațiilor comerciale la demisol, parcări rezidențiale, 110 parcări pentru biciclete.

Primele acuzații

În memoriul atașat proiectului, se susține că „Universitatea „George Bacovia” are în vedere un parteneriat cu investitorul, pentru utilizarea spațiilor comerciale și de locuire, care ar fi necesare universității. Însă, afirmațiile au fost imediat contrazise.

„Universitatea «George Bacovia» din Bacău nu este partener în proiectul rezidențial inițiat de SC Urban Building SRL pe strada Pictor Theodor Aman nr.33 și nici nu au existat discuții cu societatea menționată în vederea încheierii unui acord de parteneriat”, a ținut să dea replica rectorul universității private. Conducerea instituției și-a dat însă acordul, în calitate de vecin.

Arhitecta face precizări

Liliana Bârgu, arhitecta care a elaborat PUZ-ul, a precizat într-un drept la replică faptul că, dacă e la 100 de metri distanță, nu se poate spune că proiectul imobiliar se află „lângă Stadionul Municipal”.

Relatia cu Universitatea «G. Bacovia» nu este „de parteneriat“ cu investitorul, ci doar, ci doar „se are in vedere o potentiala colaborare in viitor“.

„A fost solicitat acordul vecinilor, fiind obținute atât acordul Universitatii G. Bacovia, cât și acceptul locatarilor blocului din apropiere”, a mai afirmat arh. Bârgu. Replica sa integrală, aici.

Vecinii se revoltă

Locatarii blocului 94D de pe strada Pictor Aman spun însă că nu și-au dat acordul pentru ridicarea complexului imobiliar. „În ceea ce privește poziția doamnei architect Liliana Bârgu – elaborator PUZ, aceasta este falsă, privind acceptul nostru pentru realizarea acestui proiect”, se precizează într-o replică adresată Ziarului de Bacău de Asociația de Proprietari 94 D.

Potrivit asociației, terenul are o „istorie tulbure”, fiind subiectul unui schimb, în timpul administratiei Sechelariu, între Primăria Bacău și un investitor privat, deși făcea parte din baza sportivă. Apoi, a fost vândut către fondul de investiții Magenta, după care a ajuns în proprietatea Urban Building SRL.

„S-au făcut foarte multe adrese, în decursul vremii (2010, 2015, 2019) de către Asociația Sportivăa Bacău și Asociația de Proprietari Pictor Th. Aman 94 D, în care acestea nu au fost niciodată de acord cu acest proiect megaloman, cu impact negativ asupra calității vieții și stării de sănătate a populației Bacău”, afirmă reprezenanții locatarilor.

Ei invocă Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, unde se afirmă că „Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti.

În aceeaşi lege, spaţiile verzi urbane sunt definite ca o reţea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al căror specific este determinat de vegetaţie şi cuprind parcuri, scuaruri, aliniamente plantate sau terenuri libere, neproductive din intravilan. Acestea pot fi publice sau private, subliniază locatarii.

Vecinii din blocul de pe Pictor Aman 94D consideră că ridicarea complexului imobiliar va duce la o poluare mărită, creșterea nivelului de zgomot și supraaglomerarea zonei și a căilor de acces. În locul blocurilor, locatarii ar prefera să se amenajeze o grădină de agrement, un spațiu de recreere.

Proiectul imobiliar de lângă Stadionul Municipal Bacău are nevoie de votul Consiliului Local, pentru a putea demara lucrările.