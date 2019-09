Scandal la Teatrul Bacovia! Directoarea Eliza Judeu, acuzată de abuz, după ce a concediat o actriță

Pregătirile pentru premiera piesei „Iulia, biata de ea” s-au lăsat cu scandal și o concediere, la Teatrul Municipal Bacovia. Recent angajată, Alexandra Apetrei a refuzat rolul Iuliei, fapt pentru care a fost concediată de managerul Eliza Noemi Judeu.

„Iulia, biata de ea”

„Iulia, biata de ea”, după un text de Gabriel Sandu, câștigător al Concursului de Dramaturgie din cadrul Bacău Fest Monodrame 2018, s-a montat în regia Irinei Crăiță Mândră. Personajul principal, Iulia, este o lesbiană căreia îi moare prietena. „Regizoarea a început piesa cu mai multe personaje, dar actorii au semnalat că nu e bine cu mai multe personaje, așa că a rămas monodramă”, a afirmat managerul teatrului.

În cele din urmă, rolul a fost primit de Alexandra Apetrei. Cu numai o săptămână înaintea premierei însă, aceasta a dat „refuz de rol”, fiind înlocuită. După câteva zile, a primit acasă o notificare de concediere, semnată de managerul Eliza Noemi Judeu.

În urma Alexandrei Apetrei, în teatru s-a lansat zvonul că refuzul rolului ar fi fost motivat, de fapt, de filmările pentru un serial tv, pe care le-ar fi avut la București.

Acuzații de abuz

Alexandra Apetrei este fiica Firuței Apetrei, lidera de sindicat din Teatrul Bacovia. Aceasta a reacționat virulent, pe Facebook, unde a criticat-o în termeni duri pe directoarea Eliza Noemi Judeu.

„Alexandra Apetrei, actriță angajată prin concurs (fiica mea și mă mândresc că-i sunt mamă), a fost eliminată printr-o notificare, doar pentru faptul că a cerut să facă teatru de calitate și să debuteze cu un spectacol (fiind nemulțumită de prestația regizorală), nu cu o lectură demnă de un teatru de amatori sau cu un experiment. În perioada de probă trebuiesc evaluate calitățile profesionale. Nu știu cum s-au evaluat, dar rezultatul e concedierea. Când ceri să muncești la anumite standarde, ești concediat. Ăsta se numește ABUZ în funcție”, a acuzat actrița Firuța Apetrei.

Concediată fără explicații

Pentru Ziarul de Bacău, Alexandra Apetrei a declarat că în notificarea de concediere pe care a primit-o prin poștă este invocat un articol din Codul Muncii care îi permite angajatorului să desfacă contractul de muncă în cele trei luni de probă, fără preaviz sau motivație.

„Așadar, nu am primit o motivație, nici oficial, nici off the record. Am semnalat disfuncțiile de la repetiție înainte, am cerut consiliu artistic. Nu s-a rezolvat nimic. În ultimă instanță, am făcut refuz de rol, pe care l-am motivat într-o adresa către conducerea teatrului. De altfel, nu sunt prima actriță care refuză acest proiect”, a declarat Apetrei.

Actrița a mai spus că, totuși, nu textul este cel care i-a pus probleme: „Textul mi-a plăcut, mi se pare că e un context bun pentru o actriță. Problema mea a fost cu viziunea regizorală. Problemă care a ajuns într-un punct iremediabil, așadar deloc creativ. Pentru binele tuturor celor implicați și în urma unei discuții deschise – credeam eu – cu doamna manager, am decis să fac refuz de rol”.

Referitor la serialul în care apare, actrița a negat vreo legătură a filmărilor cu refuzul rolului. „Colaborez ocazional cu echipa de producție a unui serial, dar acum nu e cazul. Chiar am refuzat zile de filmare în perioada în care am stat la Bacău pentru repetiții”, a afirmat Alexandra Apetrei. „Nu cunosc motivele doamnei manager, dar nu mă pot abține să nu o suspectez de rea voință”, a concluzionat actrița.

Judeu: „Legea îmi permite”

Pentru ZDBC, managerul Eliza Noemi Judeu a declarat: „Nu este un abuz, conform contractului de muncă actrița era în cele 90 de zile de probă. Ea a dat «refuz de rol» chiar în săptămâna premierei, după ce s-au cheltuit bani publici cu fotografiile… Am distribuit-o la debut într-o monodramă, nu știu cine nu-și dorește să joace într-o monodramă. Legea îmi permite, contractul de muncă se poate desface chiar și fără motiv”, a declarat Judeu.

„Ea (Alexandra Apetrei – n.n) nu e o actriță proastă, e foarte bună, dar a refuzat rolul de debut oferit. Am înlocuit-o cu altă debutantă, care a învățat rolul în cinci zile, aseară (sâmbătă – n.n) a fost premiera”, a precizat Eliza Noemi Judeu.

Referitor la situații similare în teatru, directoarea a precizat că s-a mai confruntat cu două «refuzuri de rol», dar de la oameni care au avut justificări credibile, cum ar fi oboseala acumulată în mai multe roluri.

Cine este Alexandra Apetrei?

Actrița Alexandra Apetrei s-a născut pe data de 14 iulie 1989 în Bacău. A absolvit studiile de Licență în anul 2010, la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” Bucureşti, specializarea Actorie, la clasa prof. univ. dr. Adrian Titieni, iar în anul 2012 a absolvit studiile de Master în cadrul UNATC București, la clasa prof. coordonatori: prof. univ. dr. Tania Filip si prof. univ. dr. George Ivașcu.

Pe marile ecrane, a apărut în „Jocul asasinilor” (2011), „După dealuri” (2012) și „Vânătorul de Spirite” (2017), conform imdb.ro. A mai jucat în serialul „Ai noștri”, difuzat de Pro TV.