Scandal la Maternitatea Bacău. Soțul doctoriței Grigoriu a intrat peste doctorul Bălan: „Dacă o mai înjuri, îți scot toți dinții din gură!”

Un scandal monstru a izbucnit vineri dimineață, la Maternitatea din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. După un conflict verbal cu dr. Raluca Grigoriu, şefa secției Obstetrică Ginecologie 2, dr. Ovidiu Bălan s-a trezit în cabinet cu Cătălin Daniel Grigoriu, milionar din Top 500 și soț al Ralucăi Grigoriu. Între cei doi a izbucnit un conflict, despre care ambele părți au variante diferite, soldat cu intervenția Poliției.

Dr. Ovidiu Bălan, dr. Raluca Grigoriu și Cătălin Grigoriu

Vineri dimineață, s-a derulat cel mai recent episod al unui adevărat război al acuzațiilor și reclamațiilor care se poartă între soții Grigoriu și doctorul Bălan.

„M-a îmbrâncit peste dulapul cu medicamente”

Pentru Ziarul de Bacău, dar și în reclamația depusă la conducerea SJU Bacău, dr. Ovidiu Bălan a relatat: „În timp ce mă aflam în cabinet, în jurul orei 9:00, a năvălit efectiv efectiv numitul Grigoriu Daniel, care, sub un potop de injurii, înjurături birjărești, a dat afară pacientele de la consultații, a silit-o și pe asistenta de serviciu să părăsească cabinetul. După ce am rămas singur cu agresorul, acesta m-a amenințat că-mi rupe gâtul, că-mi dă dinții jos, că pune rackeții să mă omoare. Am încercat să ies din cabinetul unde eram sechestrat, dar numitul Grigoriu Daniel m-a îmbrâncit peste dulapul de medicamente, apoi, când am încercat din nou, m-a împins peste birou și calculator. În disperare de cauză, am apelat 112, iar numitul Grigoriu Daniel a spus că nu-i pasă, că are Poliția la degetul mic (…)”.

A intervenit un echipaj de poliție, iar dr. Bălan a făcut plângere pentru sechestrare, ultraj, amenințare. Potrivit lui Bălan, echipajul de poliție „cu greu a reușit să-l scoată din unitatea medicală pe Grigoriu Daniel, care continua să înjure și să amenințe, de față cu pacienții de pe hol”.

Facsimil: fragment din declarația doctorului Ovidiu Bălan

„Dacă spune că l-am bătut, îl bat în fața judecătoarei!”

În replică, Daniel Cătălin Grigoriu, are propria versiune asupra evenimentelor: „Conflictul a izbucnit dimineață, la raportul de gardă, când dr. George Bălan s-a plâns că, din cauza conducerii spitalului, a treia zi de Crăciun nu e zi liberă. La un moment dat, a rămas singur cu soția mea (dr. Raluca Grigoriu – n.n), pe care a insultat-o în toate felurile posibile. M-am dus la Maternitate, l-am sunat și n-a vrut să vorbească cu mine. Nu mai e vorba despre justiție, ci e o chestie de la bărbat la bărbat! Nu mi-am putut stăpâni limbajul, l-am înjurat, dar nu l-am atins. Ordinarul a început să se izbească de dulapuri și să strige vai-vai, ca un fătălău! «Poți să-i faci plângeri penale, dar dacă o mai înjuri, îți scot toți dinții din gură, data viitoare», i-am spus. Nu l-am atins, n-am vrut să-i dau satisfacție și să-l pocnesc. Dacă spune că l-am bătut, îl bat în fața judecătoarei!”.

Pentru Ziarul de Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean a precizat: „Un bărbat de 59 de ani a sesizat că la o unitate medicală ar fi un conflict spontan între acesta și un bărbat de 43 de ani. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, în urma celor constatate, au luat măsura sancționării contravenționale conform Legii 61/1991”. Astfel, Cătălin Grigoriu a fost amendat cu 200 de lei pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

