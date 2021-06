Scandal la Evaluarea Națională: „Harababura a devenit fraudă în Bacău! Persoane străine, neautorizate în centrele de examen”

Scandalul continuă, în jurul examenului de Evaluare Națională, organizat în județul Bacău de Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Un cadru didactic obligat să participe ca metodist a sesizat în această dimineață Ministerul Educației și a descris „harababura” în care elevii au început în această dimineață examenul.

Inspectorul școlar general și președinta comisiei județene de Evaluare Națională au convocat aproximativ 115 cadre didactice (metodiști) pentru monitorizarea probelor de marți și joi ale examenului de Evaluare Națională, lucru ilegal, potrivit specialiștilor consultați de Ziarul de Bacău, întrucât, în baza art 9, alin 11 din anexa 2 la OMECTS 4801/2020, nu au voie să intre în centrul de examen, pentru monitorizarea activităților Evaluării Naționale, decât inspectori școlari de specialitate, ca reprezentanți ai comisiei județene și, eventual, delegatul ministerului, nu orice cadru didactic căruia comisia județeană sau inspectorul școlar general îi dă o delegație

Mai mult, metodistii nu au fost instruiți deloc. Li s-au dat indicații prin mesaje lapidare pe un grup de Whatsapp, despre ce au de făcut, în condițiile în care examenul se desfășoară în baza a doua ordine de ministru și a 7-8 proceduri complexe între care cea de monitorizare audio-video, de descărcare a subiectelor, de egalizare a condițiilor de șanse etc.

Potrivit sursei menționate, metodistul, un simplu cadru didactic, nu are nici capacitatea decodificării tuturor referințelor tehnice, nici timpul fizic ca în jumătate de zi să parcurgă ceea ce ar trebui să aplice în monitorizare. „Însă ilegalitatea maximă este trimiterea persoanelor neautorizate, culmea, prin delegație semnată de inspectorul școlar general, în aproximativ 115 de examen din totalul de 138”, afirmă specialiștii consultați de ZDBC.

Unul dintre metodiștii trimiși la Evaluarea Națională în județul Bacău a expediat ministrului Educației o sesizare, în care explică situația în care a fost pus:

Bună dimineața, domnule ministru!

Am ales să vă scriu pentru că este groaznic ce se întâmplă la Bacău cu evaluarea națională.

Sunt cadru didactic și trebuie să vă semnalez că inspectorul de specialitate m-a contactat ca să particip, ca metodist, la monitorizarea evaluării naționale. M-am speriat pentru că nu am mai făcut asta până acum, mai ales că nu mi s-a făcut nici un instructaj, nu știu ce trebuie verificat la un examen (supravegherea audio-video, ce trebuie să facă fiecare membru al comisiei, care e comportamentul corect al candidaților etc), care imi sunt răspunderile. Nu mi s-a dat voie să refuz, am fost trimisă cu mașina personală într-o școală din județ, în baza unei delegații semnate de dna general Ida Vlad, pe care o atașez. S-a făcut un grup de Whatsapp de unde am dedus că suntem peste 100 metodisti de la discipline diferite, care nu au fost informați despre ce avem de făcut, care primim precizări puține, dar derutante.