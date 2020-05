Scădere drastică a numărului de înmatriculări auto, în Bacău

Potrivit datelor Direcției de Înmatriculări, înmatriculările au scăzut în aprilie cu circa 40 la sută față de luna ianuarie, înainte de începerea epidemiei. De asemenea, numărul celor care și-au radiat mașinile în ultimele două luni este în creștere față de începutul de an.

Biroul de permise și înmatriculări Bacău

Concret, numărul de înmatriculări a fost în continuă scădere față de ianuarie 2020. Dacă în prima lună a anului s-au înregistrat 169 de înmatriculări de mașini noi, 1.011 înmatriculări de mașini second și 1.484 de reînmatriculări de mașini second, în cele două luni în care au fost luate măsuri stricte împotriva epidemiei numărul a scăzut vizibil. În martie, s-au înmatriculat 59 de autoturisme noi, 1.008 second și 995 de reînmatriculări. Scăderea drastică a venit în aprilie, la 24 de mașini noi, 649 de mașini second hand și 312 reînmatriculări.

Pe de altă parte, dacă în ianuarie au fost radiate din circulație 84 de autoturisme, în martie s-au radiat 218, iar în martie 117. Un motiv ar fi imposibilitatea de a mai întreține mai multe autoturisme, în condițiile în care, poate, și veniturile salariale s-au redus din cauza închiderii firmelor.

Marca preferată a băcăuanilor când vine vorba de mașini second rămâne Volkswagen, urmată de Audi, BMW și Opel. Parcul auto al județului număra la sfârșitul anului 167.957 de autoturisme, 93 de mii pe benzină și 74 de mii pe motorină. Este un parc auto destul de învechit, cele mai multe autoturisme pe motorină având între 11 și 15 ani, și peste 16 ani, în timp ce la benzină, cele mai multe au peste 12 ani de la fabricație.