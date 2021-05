ȘANTAJ politic pentru schimbarea conducerii CRAB. Primarul Viziteu, acuzat că pune în pericol investiții de 430 milioane euro

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, este acuzat că pune în pericol derularea contractului de 430 de milioane de lei, fonduri europene accesate pentru Compania Regională de Apă Bacău, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean și al ADIB (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – autoritatea tutelară a CRAB), a dezvăluit luni că primarul Viziteu forțează schimbarea conducerii CRAB, deranjat de opoziția din Consiliul Local.

Potrivit președintelui Valentin Ivancea, primarul USR al Bacăului l-a contactat de mai multe ori, cu solicitarea declanșării unor negocieri referitoare la conducerea CRAB. Demersul edilului avea loc înaintea ședinței AGA a CRAB, unde urma să se aprobe planul de administrare. Documentul trecuse deja de aprobarea ADIB, în calitate de autoritate tutelară.

Între Stanciu Viziteu și președintele Valentin Ivancea a avut loc și un schimb de mesaje, din care reiese atât interesul edilului pentru a lega votul opoziției din Consiliul Local Bacău de cel al primarului în AGA CRAB, cât și intenția edilului de a înlocui membrii conducerii CRAB. Aceștia au fost angajați prin concurs în 2019, iar mandatul lor este departe de finalizare.

Iată, în exclusivitate, schimbul de mesaje cu Valentin Ivancea, prin care primarul Stanciu Viziteu cere două zile la rând negocieri pentru schimbarea conducerii CRAB și lansează chiar un ultimatum, în care recunoaște că nu intenționa schimbări la CRAB, însă votul opoziției la buget i-a schimbat decizia:

Marți, 04 mai 2021:

Primar Lucian Stanciu-Viziteu: Am crezut că politic vreți să negociați pentru a menține conducerea CRAB. Nu am primit niciun semn, așa că consider că vreți schimbare și voi.

Președinte Valentin Ivancea: Nu înțeleg. Știu doar că nu am avut discuții despre schimbarea CRAB. Și mi-ai spus că nu te interesează să schimbi ceva, chiar la mine în birou. Am spus că discutăm pe principii, în acest sens ADIB a acceptat indicatorii propuși

Primar Lucian Stanciu-Viziteu: Nu mă interesa, dar în timp ce la municipiu tăiați tot, și mai ales după ce a ieșit la buget, nu mai merge. Mai este timp până mâine, dacă vreți să negociați

Președinte Valentin Ivancea: Ce să negociem? Conducerea CRAB este sub (mandat – n.n). (…)

Primar Lucian Stanciu-Viziteu: Sub mandat cu niște planuri inițiale pe care acum vor să le schimbe. Dacă mâine eșuează, membrii CA sunt revocați