Sancțiuni și alimente confiscate la o grădiniță din Bacău. Ce au găsit inspectorii DSVSA în bucătăria instituției

Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Protecția Alimentelor (DSVSA) Bacău au fost într-un control inopinat la Grădinița cu program prelungit nr.21 din Bacău, în urma unei sesizări venite de la părinți. Aceștia au reclamat că mâncarea servită copiilor avea gust și miros neplăcute.

În urma controlului, inspectorii DSVSA au constat că părinții aveau dreptate. Bucătăria grădiniței nu respecta normele de igienă, lipsind până și săpun pentru ca personalul să se spele pe mâini, iar mai multe alimente au fost confiscate, deoarece nu erau conforme.

“In ceea ce priveste conditiile de desfasurare a activitatii, s-a constatat igiena si intretinerea necorespunzatoare a spatiului destinat blocului alimentar, precum si lipsa facilitatilor pentru igienizarea mainilor personalului si a spatiilor de lucru. In spatiul de depozitare al unitatii, au fost identiticate materii prime de origine animala fara elemente de identificare si ambalate necorespunzator, motiv pentru care reprezentantul legal al unitatii a fost sanctionat la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare, si s-au stabilit 30 de zile, in vederea remedierii deficientelor. Complementar, s-a dispus confiscarea produselor de origine animala in discutie si dirijarea lor catre unitate neutralizare, in vederea distrugerii”, se arată în răspunsul DSVSA.

Contactata telefonic, directoarea Scolii 10 de care aparține unitatea de preșcolari a declarat ca de fapt în urma controlului, abaterile constatate nu ar fi fost asa de grave, fiind vorba de „niște oase neetichetate, folosite pentru ciorbă”, iar neregulile privind igiena spatiilor de lucru se refera la absenta săpunului din dozatoare. „Nu am avut niciodată probleme cu mâncarea la grădiniță, nu au fost episoade de îmbolnăviri. Mereu s-a gătit corect, avem în vedere sănătatea copiilor”, a ținut sa precizeze prof. Iulia Jicu. Ulterior, a menționat ca nu dorește sa facă o declarație pe aceasta tema.