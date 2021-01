Salarii înghețate pentru bugetari. Cât se câștigă în administrația locală băcăuană

Premierul Florin Câțu a anunțat că sectorul bugetar va avea salariile înghețate la nivelul lunii decembrie 2020, amânând astfel o serie de creșteri care trebuiau aplicate din acest an. Totuși, chiar și cu salariile înghețate, unii bugetari din Bacău sunt deja peste media lefurilor din județ.

Sporuri de condiții vătămătoare, de COVID și vouchere, la Prefectura Bacău

La Prefectura Bacău, ultima situație publicată pe site datează din septembrie 2019. Conform acesteia, prefectul are 18.720 de lei salariu brut, subprefectul 15.600 de lei, iar directorul de cancelarie, 7.183 de lei. Toți angajații instituției au un spor de 10 la sută, de condiții vătămătoare. Un consilier are 4.044 de lei salariu brut și un spor de 346 de lei. Un consultant are 4.584 de lei și un spor de 404 lei.

Managerii publici sunt bine plătiți, peste 10.000 de lei salariu și 1.000 de lei spor de condiții vătămătoare. Consilierii superiori au peste 5.000 de lei salariu, un șef de serviciu are 6.708 lei, experții și referenții au salarii ceva mai mici, de la 3.300 de lei la 5.800 de lei. Șoferul are 2.900 de lei salariu.

De asemenea, și acești angajați din aparatul bugetar au vouchere de vacanță și indemnizație de hrană. Pe lângă sporul de condiții vătămătoare, vouchere de vacanță și indemnizații de hrană, angajații Prefecturii au primit în acest an și un generos spor de COVID.

Salarii bune la Consiliul Județean

Președintele Consiliului Județean Bacău va avea și anul aceasta o indemnizație brută de 23.400 de lei pe lună, iar cei doi vicepreședinți ai săi vor încasa fiecare 20.800 de lei. Toate celelalte funcții de conducere din instituție au salarii bune.

Salariul de bază brut al secretarului județului se menține la 16.640 de lei, arhitectul șef are 14.060 de lei, iar directorii executivi au salarii brute de circa 14.000 de lei. Un șef de serviciu din Consiliul Județean are salariul de 11.020 de lei, iar șefii de birou de 10.450 de lei. Funcțiile contractuale de conducere sunt și acestea bine plătite. De exemplu, administratorul public are 20.800 de lei salariu de bază. Un șef de serviciu are 9.500 de lei și un șef de birou are 8.550 de lei.

În fine, funcțiile de execuție au diferite salarizări, în funcție de gradație. Consilierii au de la 5.000, la 8.000 de lei leafă iar salariile referenților pornesc de la 5.130 de lei, putând atinge un maxim de 6.389 de lei.

Personalul contractual are lefuri tot în funcție de gradație. Referenții iau maximum 5.200 de lei, inspectorii de specialitate și consilierii, au, în funcție de grade, de la 4.000 la 6 sau 7.000 de lei, șoferii au maximum 4.731 de lei, muncitorii calificați cel mai bine plătiți au 4.496 de lei, iar paznicii au maximum 4.259 de lei.

Toți salariații CJ au normă de hrană de 347 de lei lunar și vouchere de vacanță de 1.450 de lei. Cei care participă la proiecte cu fonduri europene au și majorări salariale, de la 10 la 50 la sută, în funcție de numărul de ore lucrate.

Salariile Primăriei Bacău ajung la 3 milioane de lei lunar

Salariile din Primăria Bacău sunt mai mici decât cele ale aparatului de la CJ. Cu toate acestea, nu sunt nici ele de neglijat. Salariul primarului este de 18.700 de lei brut, pe lună. Secretarul general al municipiului are peste 15.000 de lei salariu, arhitectul șef are are 10.000 de lei salariu, un director executiv poate avea de la 8 la 10.000 de lei, un director adjunct de la 7 la 9.000 de lei, șefii de serviciu se apropie de 8.000 de lei, iar șefii de birou au peste 7.000 de lei brut. În funcție de încadrare, consilierii juridici au de la 3 la 7 mii de lei, consilierii au maximum 7 mii de lei, iar referenții au, la cel mai mare coeficient, 4 mii de lei, dacă sunt superiori.

Administratorul public are 16.000 de lei salariu. Funcțiile de conducere contractuale sunt și mai bine plătite. Directorii ajung la 10 mii de lei, adjuncții la 9 mii de lei, șefii de serviciu și secție au maximum 8.700 de lei, iar șefii de birou sau de atelier au maximum 8.112 lei.

Funcțiile de execuție au salarii ceva mai mici. De exemplu, muncitorii calificați au maximum 3.057 de lei, cei necalificați au cel mult 2.700 de lei, în timp ce șoferii pot lua cel mult 3.600 de lei. Angajații cu studii superioare și cea mai mare gradație au în general peste 3.000 de lei, putând ajunge la 7.000 de lei.

Numai salariile Primăriei Bacău, fără instituțiile din subordine, ajung la 3 milioane de lei în fiecare lună.