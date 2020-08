Salarii de invidiat în primăriile din județ. Numărul de angajați crește de la an la an

Salariile celor din administrația locală au devenit de invidiat, iar aparatele administrative tot s-au mărit de la un an la altul. Așa am ajuns să numărăm în administrația publică, conform ultimei statistici disponibile, 4.700 de angajați la final de 2018, în creștere față de anii precedenți.

Salarii de invidiat la Primăria Dofteana

De exemplu, la Dofteana, sunt 74 de angajați în primărie, dintre care 29 contractuali și 24 din aparatul propriu. Localitatea are circa 11.000 de locuitori. Primarul câștigă aici 14.300 de lei brut, lunar, viceprimarul 11.700 de lei, iar angajații din subordine au salarii la care mulți din privat nici nu visează. Secretarul are 9.200 de lei, șefii de birouri 9.000 de lei, consilierii juridici sau personali au 6-7.000 de lei, iar referenții au 4.000 de lei.

La Zemeș, o comună cu circa 4.000 de locuitori, organigrama are 69 de posturi, dar nu sunt toate ocupate, ci doar 50. Dintre acestea, 18 sunt publice, iar 17 de execuție. Aici, primarul câștigă 10.035 lei, dar mai are și un spor de 2.500 de lei, vicele are salariu de bază de 7.800 de lei, cu un spor de 1.900 de lei. iar un inspector are 6.000 de lei.

Primăria Letea Veche are circa 7.000 de locuitori, iar în primărie lucrează 58 de persoane. Organigrama prevede nu mai puțin de 82 de posturi. Șefii de birouri câștigă 8.000 de lei, auditorii 5-6.000 de lei, iar un consilier juridic 5.000 de lei. Cei din conducere sunt și mai bine plătiți. Administratorul public, de exemplu, are un salariu de 9.400 de lei. Aproape de 10.000 de lei are și primarul.