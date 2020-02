S-a publicat calendarul înscrierilor la creșă pentru anul 2020-2021

Municipiul Bacău, prin Centrul Bugetar Creșe Bacău, a publicat calendarul înscrierilor în învățământul antepreșcolar (creşă) 2020-2021. În cele șase creșe din subordinea centrului sunt disponibile 195 de locuri pentru înscriere în următorul an de activitate.

Foto: Facebook

Înscrierea copiilor se va face în perioada 09.03.2020 – 26.03.2020, la sediul Centrului Bugetar Creșe – Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5., în intervalul orar:

Luni, marți, joi: 11-15;

Miercuri: 13-17.

Afișarea rezultatelor înscrierii se va face pe data de 27.03.2020, la sediul Centrului Bugetar Creșe Bacău și pe site-ul Municipiului Bacău.

Contestațiile se vor putea depune în intervalul 30.03.2020-01.04.2020, între orele 10.00-12.00, la sediul Centrului Bugetar Creșe Bacău, din str. Pictor Andreescu, nr. 5, Bacău, iar afișarea rezultatelor finale se va face pe data de 03.04.2020, la sediul Centrului Bugetar Creșe Bacău și pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău.

Cele șase creșe din subordinea Centrului Bugetar Creșe Bacău: Creșa nr.3, Creșa nr.4, Creșa nr.6, Creșa nr.9, Creșa nr.19 și Creșa „Letea”, dispun de un număr total de 460 locuri, din care 265 de locuri rămân la dispoziția copiilor aflați deja în activitate, iar 195 de locuri vor fi ocupate după înscrierea pentru anul de activitate septembrie 2020-iulie 2021.

Procedurile și criteriile pentru înscrierea copiilor la creșă pot fi consultate și online, accesând site-ul Municipiul Bacau, sectiunea Centrul bugetar crese, sau direct link-ul: https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/08/proceduri-si-criterii-inscrieri-cresa-2020-2021.pdf.

„Când am preluat mandatul de primar, lipsa de locuri în creșe era o problemă cu care băcăuanii se confruntau an de an. În 4 ani am creat 140 de locuri noi, 140 de copii având astfel acces la sistemului de învățâmânt antepreşcolar de stat. Avem un total de 460 de locuri în creșele din municipiu, la acest moment, față de 320 de locuri câte erau disponibile în iunie 2016. Investind în copii, investim în viitorul Bacăului”, a precizat Cosmin Necula, primarului municipiul Bacău. (sursa: comunicat de presă)