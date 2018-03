S-a oprit apa în străzile Oituz și Perchiului, din Onești! Presiune scăzută în zonele învecinate

Din cazua unei avarii aparuta astazi in strada Oituz nr. 22, RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile astăzi, miercuri, 28. 03. 2018, in intervalul orar 10.30- 16.00. Sunt afectați de lipsa apei potabile locuitorii strazilor Perchiului si Oituz 27-35, 22-28. Prsiunea va fi scazuta in strazile Republicii 17-41, 18-56, Plopului 1,2, Casinului 17-35, Florilor si Teior.

Ne cerem scuze față de abonații care vor suferi de lipsa apei potabile și îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.