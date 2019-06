Rochii de seara elegante de la JojoFashion.ro

Esti invitata la un eveniment important si nu stii ce rochie ai vrea sa porti? Iti vom da cateva sfaturi si iti vom prezenta cateva modele de rochii de seara create pentru evenimente speciale.

Am gasit niste rochii superbe pe JojoFashion.ro pe care ti le vom prezenta in acest articol. Am ales trei modele de rochii de seara in care te vei arata ca o diva pe covorul rosu.

Rochiile de seara pe care le-am gasit pe JojoFashion sunt ideale pentru nunti, botezuri sau cununii.

Daca iti place sa fii in centrul atentiei poarta o rochie de seara tip sirena rosie! Rosul este culoarea pasiunii, este o culoare vibranta plina de senzualitate si pasiune.

Am ales pentru tine rochia de seara rosie tip sirena Silvia, croita special sa-ti scoata in evidenta talia si soldurile, iar croiul cu umerii cazuti si decolteul suprapus sa-ti evidentieze frumos bustul si liniile fine ale umerilor.

Rochia de seara tip sirena Silvia iti va asigura o aparatie spectaculoasa si senzuala.

Nu-ti plac rochiile lungi sau mulate pe corp? Am gasit solutia pentru tine: rochia de seara baby doll albastra Ania.

Rochia Ania are croi baby doll, tineresc si jucaus, cu volane suprapuse si broderie fina pe bust si spate. Este o rochie sexy, dar eleganta si decenta pe care o poti purta atat la biserica cat si la petrecerea de seara.Culoarea rochiei face diferenta, albastru regal, o culoare fascinanta si irezistibila.

Daca alegi acest model trebuie sa ai grija la accesorizare.Se folosesc accesorii in culori complementare sau in nuante asemanatoare.

Al treilea model pe care ne-am decis sa ti-l recomandam este o rochie din paiete.

Daca iti place sa stralucesti poarta rochia de seara midi Wonderful realizata in totalitate din paiete aurii, cu maneci lungi franjurate si inchidere fina cu nasturi tip butoni.

Este acel tip de rochie de seara potrivita tututor evenimentelor, indiferent ca vorbim de nunti, botezuri sau petrecerea de Revelion.

Paietele, croiul pe corp, manecile cu franjuri, toate aceste elemente iti vor asigura o aparitie extreme de rafinata.

Ultimul model pe care ti-l recomandam este o rochie croita asimetric, midi, cu trena si bustul din dantela ideala pentru femeile care vor sa aiba o aparatie eleganta si discreta, plina de feminitate.

Iti recomandam rochia de seara bordo Anastasia, cu un croi ce iti scoate in evidenta talia si gambele, dar in acelasi timp iti ascunde micile imperfectiuni din zona soldurilor, o rochie gandita special pentru ca tu se simti confortabil la evenimentele speciale la care vei participa anul acesta.