Roadshow-ul Caterpillar 2019 vine în Bacău pe 7 iunie

Bergerat Monnoyeur, dealer Cat de peste 80 de ani și reprezentantul exclusiv al producătorului american Caterpillar în România și Republica Moldova, organizează în perioada 5-11 iunie roadshow-ul Caterpillar 2019, care pe data de 7 iunie va ajunge în județul Bacău.

Cu o lungă tradiție în dezvoltarea de tehnologii de top, concepute pentru a oferi clienților soluțiile de care au nevoie, Caterpillar are ca filosofie de produs integrarea feedbackului din piață cu propriile idei și acțiuni, astfel încât să dezvolte întotdeauna cele mai eficiente echipamente. Acest lucru presupune o relație strânsă cu întregul ecosistem și o comunicare bună cu utilizatorii. În această politică se încadrează și îndemnul anului 2019 – ”Let’s Do the Work” – care reunește practic clienții, distribuitorii și angajații într-o singură comunitate de oameni de acțiune, care își fac treaba cu pasiune pentru a aduce o schimbare reală, concretă în lume. Este un efort de conectare cu toți clienții – mici, mari, noi și de bază – în mod constructiv și relevant. Ca parte a acestui efort, Bergerat Monnoyeur – de 28 de ani dealer Cat® în România – organizează roadshow-ul Caterpillar 2019, ce va ajunge în Bacău pe data de 7 iunie.

Pus la cale pentru a rescrie împreună cu participanții regulile pe șantiere, roadshow-ul Caterpillar 2019 include evenimente în 3 locații diferite – Sebeș, Bacău și București – în zilele de 5, 7 și respectiv 11 iunie. Evenimentul din Bacău va fi organizat la Stația de Betoane Rustrans, din comuna Blăgești, Drum Județean 156B, între orele 11:00-15:00. Aici participanții vor avea ocazia nu numai de a asista la prezentarea utilajelor Cat de nouă generație, ci și de a testa în premieră mini-excavatoarele Cat 301.6, 301.8 și excavatorul Cat 336 GC. Acestea se remarcă printr-o serie de dotări moderne, precum deplasarea prin intermediul joystick-urilor, cruise control, monitor LCD cu Bluetooth și cabină rabatabilă pentru acces facil la punctele de service. Noile mini-excavatoare Cat sunt concepute pentru a oferi clienților performanță sporită, versatilitate, siguranță, confort pentru operator și accesibilitate în cele mai mici pachete posibile pentru utilajele din clasa de mărime 1-2 tone. Ele oferă o serie de configurații de bază, permițând clienților să aleagă utilajul cel mai eficient pentru aplicațiile lor, indiferent dacă optează pentru o configurație standard, rază compactă sau braț cu unghi variabil. Excavatorul Cat 336 GC este echipat și cu tehnologia Cat Connect integrată, care poate crește eficiența de operare cu până la 45%, comparativ cu operațiunile de nivelare convenționale și poate spori eficiența consumului de combustibil cu până la 20%, față de modelele precedente. Totodată, vor fi organizate demonstrații cu sisteme de ghidare automată Trimble și vor putea fi observate la lucru avantajele tehnologiilor inovatoare Cat Grade.

Pe lângă prezentări și demonstrații tehnologice, organizatorii au inclus și alte elemente de interes pe agenda evenimentului. Astfel, vor fi disponibile oferte de finanțare pentru utilajele Cat noi și second-hand, dar și pachete promoționale de servicii post-vânzare. Totodată, cei interesați vor avea acces la consiliere în accesarea proiectelor pe fonduri europene. Evenimentul se va încheia cu concursul „I love Cat”, ale cărui premii sunt un generator portabil Cat RP4400, 15 perechi de bocanci Cat și participare gratuită la Concursul Operatorilor Malaga.

Participanții la roadshow-ul Caterpillar 2019 vor avea oportunitatea de a întâlni specialiștii Caterpillar și Trimble, alături de echipele locale Bergerat Monnoyeur, Eneria și SITECH, de la care vor putea obține toate informațiile dorite din domeniu. Pentru a participa și a trăi experiența noilor utilaje și tehnologii menite să rescrie regulile, cei interesați sunt invitați să se înscrie prin accesarea paginii https://www.bm-cat.ro/roadshow-caterpillar.

Despre Bergerat Monnoyeur România și Grupul Monnoyeur

Bergerat Monnoyeur, dealer Cat® de peste 80 de ani și parte a Grupului Monnoyeur, este reprezentantul exclusiv al producătorului american Caterpillar în România și Republica Moldova. Leader de piață și promotor de soluții tehnice și financiare avansate, Bergerat Monnoyeur este partenerul și prietenul dumneavoastră. Mai multe detalii despre Bergerat Monnoyeur găsiți la: www.bm-cat.ro.

Grupul Monnoyeur oferă echipamente, servicii și consultanță pentru profesioniștii din diverse domenii de activitate. Este prezent în România și prin companiile:

Eneria este specializată în soluții de producere a energiei și motorizare. Concesionar exclusiv al Caterpillar în România, Eneria a dezvoltat un portofoliu consistent de proiecte în diferite domenii de activitate.

SITECH România Construction Technology vine în întâmpinarea nevoilor antreprenorilor din domeniul construcțiilor civile și industriale, oferind întreaga gamă de produse și soluții Trimble.