Restricții la furnizarea apei, în municipiul Bacău. Vezi programul complet

Compania Regionala de Apa Bacau anunta, incepand de luni, 10 mai 2021, reluarea lucrarilor de “Inlocuire a asamblului hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati”, lucrari demarate in iunie 2020, executate in proportie de 50% anul trecut.

Necesitatea si oportunitatea realizarii acestei investitii a fost impusa de vechimea mare – 60 de ani si de gradul de uzura avansat, in conditiile in care durata de viata normala a unor astfel de piese este de 40 ani si de faptul ca lucrarile in speta sunt esentiale pentru interconectarea cu viitoarea conducta de legatura (rezerva de apa a municipiului Bacau) dintre Statia de Demanganizare Gheraiesti si Statia de Tratare Barati;

Lucrarile la cele doua rezervoare din Statia de tratare Barati, alaturi de investitiile prevazute prin POIM pentru municipiul Bacau, parte din ele aflate in plina desfasurare, precum si alte investitii realizate din surse proprii ale operatorului, fac parte din Strategia pe care actuala conducere CRAB/ADIB o are in implementare.

Astfel, incepand de luni – 10 mai, CRAB demareaza lucrarile ramase de executat in incinta Statiei de Tratare Barati, respectiv:

inlocuirea instalatiei hidraulice aferente celui de-al doilea rezervor de 5000 mc;

inlocuirea conductelor influente si efluente aferente camerei vanelor.

Pentru realizarea acestor lucrari, in intervalul 10 mai – 15 iunie, se restrictioneaza programulude furnizare a apei potabile, la parametri normali de debit si presiune, pentru 40% din consumatorii mununicipiului Bacau, dupa cum urmeaza:

In perioada 10.05 – 09.06.2021, furnizarea apei potabile se face dupa urmatorul program:

– 5 ore dimineata (in intervalul orar 05.00 – 10.00)

– 5 ore dupa- amiaza (in intervalul orar 16.00 – 21.00)

In aceasta etapa a lucrarii, se va inlocui instalatia hidraulica a celui de-al doilea rezervor de 5000 mc, fiind necesara golirea rezervorului, ceea ce inseamna reducerea stocului de apa necesar compensarii consumului in anumite perioade, cu 5000 mc.

1.Pod Margineni – Garii – Aleea Parcului – Oituz – Energiei – Mioritei , etj. II-IV;

2.Garii – Bradului – Mioritei – Ion Luca – G. Bacovia – Energiei, etj. II-IV;

3.Narciselor – Calea Republicii – Condorilor-Henri Coanda, etj. II-IV;

4.Calea Marasesti – Garofitei – Letea, etj.II-IV;

5.Calea Republicii – Metro– Str. 2 Stejari (com.Sarata) etj.II-IV;

6.Zona centrala a mun.Bacau:9Mai – Bd. Unirii – Calea Marasesti – Razboieni etj.II-IV;

7.Cartier Gheraiesti;

8.Cartier CFR-Str.Constantei;

9. blocurilor bara altele dacat cele mentionate la punctele anterioare vor fi afectate la etajele III si IV.

In perioada 10.06 – 11.06 va fi necesara intreruperea alimentarii cu apa a conductei de transport Margineni – Barati pe o perioada de 12 ore si implicit intreruperea furnizarii apei urmatorilor consumatori, racordati pe aceasta conducta :

1. Calea Moinesti – SALBAC – Calea Moinesti nr.34;

2. Fosta fabrica Diana Forest,actualmente Barlinek Bacau ;

3. Arcadie Septilici;

4. Prelungirea Arcadie Septilici(com. Margineni) si str.Intre Vii (com. Magura);

5. satul Barati (com. Margineni)

6. Comuna Margineni, satele: Valea Budului – Trebes – Padureni – Luncani – Podis vor avea programul de furnizare 3 ore dimineata si 3 ore dupa- amiaza.

In perioada 11.06 – 15.06.2021 furnizarea apei potabile se face dupa programul:

– 3 ore dimineata (in intervalul orar 06.00 – 09.00)

– 3 ore dupa- amiaza (in intervalul orar 17.00 – 20.00)

In aceasta etapa a investitiei se vor realiza lucrari de:

– inlocuire tronson conducta de alimentare Margineni – Rezervor Barati, din camera vanelor pana in exteriorul acesteia;

– inlocuire conducta efluenta din cele 2 rezervoare, din camera vanelor pana in exeteriorul acesteia.

Utilizatorii din zonele alimentate din Gospodariile de apa Gheraiesti si Margineni nu vor fi afectati de lucrarile din aceasta etapa, furnizarea apei potabile realizandu-se la parametri normali de debit si presiune, 24 din 24 ore:

1. Calea Moinesti intre Conagra si fosta fabrica CPL;

2. Arcadie Septilici;

3. Cartier Serbanesti

4. Cartier Izvoare;

5. Zona Milcov – Stadionului – Alecu Russo;

6. Zona Stefan cel Mare blocurile cu numere cu sot, inclusiv strazile V-lea Rosie, Turbinei, Vantului si Vadu Bistritei;

7.ANL Gheraiesti;

De asemenea, pentru blocurile turn furnizarea apei se va face in regim continuu.

„In scopul limitarii cat mai mult posibil a disconfortului creat de lucrarile demarate, facem apel la consumatorii nostri, sa utilizeze apa in mod responsabil. S.C. CRAB S.A. va transmite periodic, pe website-ul companiei www. apabacau.ro, informaţii actualizate despre evoluţia lucrării. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi mulțumim pentru înțelegere”, se arata in comunicatul CRAB.