Reportaj „România, te iubesc”, la Pro TV. De ce Spitalul Municipal Bacău nu poate avea autorizație la incendiu

Pro TV a prezentat duminică seara, în emisiunea „România, te iubesc”, situația Spitalului Municipal unde Primăria nu a obținut autorizația de protecție la incendiu.

„Legislația permite autorizarea la incendiu la nivel de secție, însă proprietarul clădirii, adică Primăria Bacău, n-ar fi depus la ISU documentația pentru proiect și nu ar fi făcut nici recepția finală la cele două etaje”, se afirmă în reportaj.

Jurnaliștii au prezentat și situația costurilor amenajării etajelor 4 și 5 pentru pacienții COVID, care au crescut la peste un an de la finalizarea lucrărilor. În aceste condiții, Consiliul Județean Bacău refuză să achite jumătate din suma cerută în plus.

”Am verificat devizul general. Păi, apărea la utilaj 60.000, acum e de 10 ori. Noi nici nu am fost anunțați, deși făceam parte din echipa de implementare. Trebuia să închidem aceste datorii undeva în termen de 90 de zile. După un an și ceva după ce s-a terminat lucrarea, să vină cu această actualizare de 50%? Această actualizare de deviz vine… A fost și un control de la Curtea de Conturi, care a sesizat anumite nereguli. Eu nu pot să spun că am suspiciuni, dar știu că sunt lucrări care nu au fost prevăzute inițial în acest acord de asociere”.

– Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău