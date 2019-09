Replica PNL la acuzațiile PSD: „PNL nu se opune modernizării căii de acces către Pediatrie, dar PSD se comportă exact ca Partidul Comunist”

Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal Bacău au votat pentru modernizarea căii de acces către Secția Urgențe a Spitalului de Pediatrie, „în ciuda acuzațiilor mincinoase aduse de liderului PSD Bacău, europarlamentarul Dragoș Benea”, se arată într-un comunicat de presă.

Organizația județeană a PNL Bacău respinge în mod categoric toate acuzațiile aduse de Partidul Social Democrat, în privința unei așa zise opoziții în ceea ce privește modernizarea căii de acces către Secția de Urgențe Pediatrice. Aflați într-o evidentă scădere de popularitate, reprezentanții PSD încearcă să-și identifice falși dușmani și să discrediteze activitatea consilierilor județeni ai PNL, se arată în documentul remis Ziarului de Bacău.

”Niciodată, dar niciodată, PNL nu s-a opus și nu se va opune unei investiții serioase în județul Bacău, indiferent cine este inițiatorul ei. Cu atât mai mult atunci când este vorba despre sănătatea băcăuanilor, un domeniu care s-a aflat întotdeauna pe agenda publică a PNL și cu atât mai mult când vine vorba despre soarta unor copii. Aș dori să le reamintesc tuturor că Spitalul Municipal este un obiectiv inițiat și finanțat de administrația liberală și pe care PSD Bacău îl îngroapă cu bună știință. În privința căii de acces către Pediatrie, noi nu ne-am opus, am vrut doar ca exproprierile să se facă în conformitate cu legea. PSD încă se mai crede pe vremea comuniștilor, când intrau peste tine și-ți luau tot. Acele vremuri au trecut demult. PNL respectă dreptul la proprietate, acesta este garantat de Constituție, iar dacă trebuie să facem exproprieri, atunci să le facem după ce am parcurs toți pașii legali, nu pe genunchi, din pixul domnului Benea, care nici nu mai are dreptul să vorbească în numele Consiliului Județean, al cărui președinte, din fericire, nu mai este demult”, a declarat Cezar Olteanu, consilier județean PNL.

Liberalii băcăuani consideră că PSD ar face mai bine să finalizeze investiția la Spitalul Municipal Bacău, pe care o amână de trei ani, deși au preluat obiectivul realizat în proporție de 80%, decât să aducă false acuzații grupului consilierilor PNL și să vorbească despre probleme inexistente. (sursa: comunicat PNL Bacău)