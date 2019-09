Renovări în bătaie de joc la Școala Mihai Drăgan! Pisoare de adulți, pentru copiii de la pregătitoare. “O să crească și o să le poată folosi”!

Situație tragicomică în același timp la Școala „Mihai Drăgan” din municipiul Bacău. Într-unul din corpurile unde învață elevii de clasă pregătitoare au fost renovate și sălile de clasă, și toaletele.

Băile sunt acum noi, dar la „băieți” au fost montate pisoare la care copiii nu pot ajunge prea curând, din cauza înălțimii. Concret, ele au fost poziționate ca pentru niște adulți, nicidecum pentru țânci de 6 ani. Situația a fost făcută publică de Asociația părinților.

„Banii pentru renovare au venit după ce noi, părinții, am organizat în primăvară acel protest în curtea școlii. Suntem mulțumiți că sălile și băile au fost renovate, deși acestea din urmă au fost folosite de copiii de grădiniță, deci nu aveau pisoare. Când le-am văzut și am constatat că nu se poate ajunge la ele, am atras atenția. Replica a fost că ei vor mai crește și le vor folosi. Până atunci, ei mai au la dispoziție și wc-uri”, ne-a detaliat Gabriel Lupu, din partea asociației.

Directoarea refuză să dea detalii

În replică, directoarea unității de învățământ, Luminița Huțuțui, a declarat că „firma care a făcut renovarea este de vină și ea va rezolva situația”, după care ne-a închis telefonul, fără a detalia despre ce firmă este vorba și care au fost costurile renovării.

În primăvară, părinții de la Școala „Mihai Drăgan” au cerut printr-un protest, ca unitatea să primească bani pentru investiții, întrucât în ultimii ani s-au renovat doar două toalete, dar sunt necesare reparații capitale la sălile de sport, la sălile de clasă și nu numai. în același timp, ei au reclamat că trebuie să contribuie financiar pentru a suporta cheltuieli de materiale de zi cu zi, de la săpun, la hârtie igienică și detergenți pentru curățenie.