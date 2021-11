REACȚIE: Primarul Viziteu trimite la comisia de disciplină funcționarii care au blocat procedura de expropriere pentru aducțiunea nouă de la Stejaru – UPDATE

Câțiva funcționari din Primăria Bacău vor ajunge în fața comisiei de disciplină, ca să explice de ce au blocat documentația pentru exproprierile necesare construcției noii aducțiuni de la Valea Uzului, tronsonul Stejaru-Bacău. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a reacționat în această seară, după criticile lansate de Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, cu ocazia semnării contractului de execuție.

„Investiția este într-adevăr una de maximă importanță și chiar am rămas surprins de acuzațiile că Primăria Bacău ar bloca demararea lucrărilor. Întrucât nu mi s-a adus în atenție că ar fi existat 6 adrese de la Compania de Apă pe această speță, am cerut și eu explicații în aparatul administrativ pentru a vedea exact ce funcționar nu și-ar fi făcut treaba”, a relatat edilul.

„Va spun că am identificat problema și funcționarii respectivi vor merge in comisia de disciplină pentru că așa ceva nu este permis!”, a adăugat Viziteu.

Primarul a mai susținut că, din schimbul de emailuri oficiale dintre Primărie și Compania de Apă, încă din 20 august 2021, responsabilul din Primărie ar fi cerut CRAB o lista a proprietarilor terenurilor, avizele de OCPI și tabelul cu valoarea despăgubirilor.

„Până acum, nu am primit nici noi, în instituție un răspuns. Drept urmare, pe lângă măsurile pe care le va lua comisia de disciplină, daca acestea se vor impune, mâine la prima oră ne vom ocupa să întocmim toate documentele pentru a demara procedurile de expropriere și în cel mai scurt timp să eliberăm și autorizația de construcție”, a spus primarul Viziteu.

„Înțeleg însă că domnul Ivancea preferă scandalul, poate ca să distragă atenția publică de la faptul că licitația derulată de CRAB pentru reabilitarea rețelelor de apă din municipiu a eșuat, a treia oară, în timp ce în alte municipii s-a reușit cu succes atribuirea contractelor”, a mai spus primarul Bacăului.

UPDATE: Contactată de Ziarul de Bacău, Nina Chiper, managerul CRAB, a explicat că „responsabilul din Primărie” la care face referire primarul Stanciu Viziteu a cerut cu totul altceva decât spune edilul:

„După 3 adrese, prin care am solicitat Primăriei demararea procedurilor de expropriere, transmise în iunie, iulie și august, pe 30 august, am primit din partea unei funcționare un e-mail care face trimitere la HCL 51/2020 (vezi facsimil mai jos), care nu are legătură cu investiția pentru care noi am solicitat sprijinul. Prin acest mail ni se solicită să transmitem aceleași documente și pentru proiectul de HCL referitor la Stejaru. Repet, HCL nu are legătură cu aducțiunea de la Stejaru! Ulterior, am solicitat Primăriei să ne transmită modalitatea concretă de desfășurare a exproprierile și care sunt obligațiile părților. Pentru aceasta, am revenit cu alte 3 solicitări! Mai mult, am avut, personal, discuții cu dl. administrator Ciprian Piștea și i-am adus la cunoștință faptul că așteptăm de la dânșii demararea procedurii de expropriere, semnarea contractului de lucrări fiind pe ultima sută de metri”.

– Nina Chiper, manager CRAB