Reacția viceprimarului Dragoș Ștefan, după ce ALDE a decis să-l demită

Viceprimarul Dragoș Ștefan va fi demis din funcție, după ce, sâmbătă, a rămas fără sprijinul politic al ALDE. Trei zile mai târziu, viceprimarul municipiului Bacău a reacționat față de votul dat de conducerea formațiunii din care face parte.

„Era previzibil, deoarece trei încercări anterioare de demiterea a mea din postul de viceprimar, la propunerea primarului Cosmin Necula, au eșuat. Acuzațiile, la fel de hilare ca și ale primarului: că nu am urmat linia partidului, că am votat la Referendum, că prea mult l-am criticat pe primar, că am împărțit flori la 8 Martie în nume propriu și alte asemenea reproșuri. Rămân dezamăgit de unii colegi, dar și cu bucuria de a fi construit, alături de alții”, a notat, pe Facebook, viceprimarul Dragoș Ștefan.

După retragerea sprijinului politic, mai este nevoie de aprobarea Delegației Permanente ALDE, după care decizia va ajunge la Prefectură. Postul de consilier local al lui Dragoș Ștefan va fi vacantat, implicit cel de membru al executivului local.

Urmează să fie validat alt consilier local, de pe lista ALDE. De asemenea, va fi ales un nou viceprimar, iar ALDE l-a desemnat pe Gheorghe Huluță pentru această poziție.