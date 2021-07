Războiul declarațiilor între deputatul Ilișanu și ex-primarul Necula. „Deputat sucevean de Bacău” vs „Necula e frustrat că a devenit șomer după locale!”

Trecerea Pro România în alianța la putere, USR – PNL – PMP continuă să facă valuri. Marți, s-a derulat un schimb de replici între doi foști colegi din PSD, Cosmin Necula, actual președinte al formațiunii lui Victor Ponta, și deputatul social-democrat Claudiu Ilișanu. Într-o conferință de presă, fostul primar al municipiului Bacău a lansat un atac la adresa lui Ilișanu, iar acesta nu a întârziat să-i răspundă.

Ex-primarul Cosmin Necula a explicat modul cum a ajuns pe o funcție în Primăria condusă de Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR), chiar înaintea votului pe rectificarea bugetului, din Consiliul Local Bacău.

„Am fost votat de către acel grup de opoziție, membru în CA. Consiliul de Administrație m-a imputernicit să fiu director general interimar. Societatea are nevoie de o alta etapă de dezvoltare. Această societate aparține orașului și este pentru oraș. Nu discutăm de vreun troc politic. N-am să vin în retorica domnului Fechet (deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău – n.n), care alături de deputatul sucevean de Bacău Claudiu Ilișanu, împărțeau o sinecură drăguță, din anul 2010 până au plecat într-un loc călduț, în Parlament – la ADIS”, a declarat Necula, citat de bacau.net.

În replică, deputatul Claudiu Ilișanu, a făcut mai multe precizări:

Remorca lui Viziteu, ex-primarul Necula, are memorie scurtă si nu doar in conferințele de presă. De aceea, vreau să-i amintesc următoarele:

În 2012, când i-am coordonat campania la parlamentare lui Necula, și a câștigat mandatul de deputat cu peste 60%, nu eram sucevean pentru el, ci băcăuan.

Legat de ADIS (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău) și de afirmația lui Necula relatată de presă (”sinecură drăguță”), îi amintesc că încă de la înființare, din 2010, am muncit aici împreună cu Mircea Fechet, eu ca inginer, el ca director tehnic.

ADIS nu este o ”sinecură”, ci o asociație din care fac parte toate comunitățile județului Bacău (93 de UAT-uri + Consiliul Judetean), recunoscută și acreditată de Uniunea Europeană.

De altfel, prin proiectul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor solide în judetul Bacău” SMID, finanțat cu fonduri europene prin POS Mediu prin contractul semnat în 2011, am atras peste 40 milioane de euro, fonduri cu care am închis zeci de depozite neconforme de deseuri si am construit celula 2 in care se depoziteaza gunoiul din toate UAT-urile judetului, inclusiv din municipiul Bacău.

Prin urmare, țin să-i amintesc remorcii lui Viziteu, ex-primarului C. Necula, care e dominat de frustrarea că a devenit șomer dupa localele de anul trecut, că în timpul în care am muncit la ADIS am atras mai multe fonduri europene pentru Bacău, decât absorbția de 0,1% făcută de Primăria Bacău în mandatul falimentar 2016-2020.

Noi, cei care i-am fost alături și l-am sprijinit, nu suntem vinovați de contraperformanța administrativă pe care a avut-o cât a fost primar al Bacăului!

Sperăm ca din poziția de director interimar al SSPM Bacău, Necula să devină – în sfărșit – persoană responsabilă și să-și ia în primire sinecura bănoasă, abandonănd lamentațiile privitoare la cum se sacrifică el pentru băcăuani.

E și necredibil și penibil!

– deputat Claudiu Ilișanu, PSD Bacău