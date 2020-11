Război între medicii de familie și CJAS Bacău pe seama contractelor privind asistența medicală pentru bolnavii de COVID-19

Medicii de familie, reprezentați de Colegiul Medicilor au remis presei un comunicat prin care dezaprobă metoda prin care Casa de Sănătate le-a transmis că sunt „obligați” să asigure asistența medicală a pacienților cu Covid 19, care sunt asimptomatici sau se tratează acasă.

„Colegiul Medicilor Bacău consideră că dispoziția din actul normativ invocat încalcă drepturile stipulate de prevederile Codului Civil ale membrilor săi, medici de familie cărora nu li se poate impune semnarea unui contract, fapt ce trebuie sancționat de Colegiul Medicilor din România, în temeiul prevederilor Legii 95/2006, care-i conferă nu numai un drept în acest sens, ci și o obligație. Menționăm că acest contract civil, cu multiple clauze și sancțiuni inacceptabile pentru medicii de familie, ca partener de contract cu CJAS Bacău și care nu a fost negociat de către CMR, așa cum prevede Legea 95, este nelegal și abuziv”, explică dr.Marinela Căliman,președintele Colegiului Medicilor.

Peste 100 de medici au semnat

Casa nu îi poate obliga pe medicii de familie să semneze aceste contracte, recunoaște directorul Dan Stoica. „Este curioasă această abordare deoarece reprezentanții Colegiului Medicilor fac parte din mai multe comisii de specialitate care functionează în relația cu CAS Bacău și DSP Bacău; până în acest moment am avut o colaborare foarte bună. Am discutat toate aspectele invocate de medicii de familie prin toate mijloacele disponibile și credem că am lămurit toate aspectele”, spune Dan Stoica, director relații contractuale la CAS Bacău. Deja 102 medici de familie au semnat astfel de contracte, iar pentru fiecare pacient diagnosticat cu coronavirus vor primi 105 lei.

Cum funcționează sistemul: dacă un pacient este înregistrat în sistemul informatic central cu COVID , în mod automat calculatorul selectează din baza SIUI medicul de familie la care acesta este înscris și adresa de email și telefonul mobil. În mod automat medicul de familie primește un mesaj sms și un email cu datele respectivului pacient aflat în lista lui de pacienți.

Medicii de famile au prestat și până acum serviciul de monitorizare. Acum vor putea primi o sumă în plus care nu este plătită din FNUASS, ci de la bugetul de stat. Totuși, stimulentele de risc promise cadrelor medicale pentru starea de urgență încă nu au fost livrate. În județul Bacău sunt 277 de medici de familie în contract cu casa.