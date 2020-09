Rareș Bogdan, în Bacău: „Vântul schimbării bate în toată Moldova. PSD se pregătește să plece”

„După 30 de ani Bacăul are șansa să scape de PSD, are șansa să scape de Dragoș Benea și oamenii din jurul său. Are șansa să se desprindă de corupția și aroganța unor oameni care s-au îmbogățit, au făcut averi colosale pe spatele oamenilor. Dragi băcăuani, nu rămâneți în spatele dezvoltării. Cuplați-vă la dezvoltare și aduceți-vă frații alungați, acasă. Ionel Palăr va fi un excelent președinte de Consiliu Județean, după modelele performante din Ardeal. Împărtășesc multe lucruri în comun și va schimba fața și viața în această comunitate” – Rareș Bogdan.