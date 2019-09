RAJA SA asigură tot sprijinul pentru rezolvarea avariilor pe conducta de aducțiune aparținând CRAB

Alimentarea cu apa a municipiului Onesti este asigurata 100% prin intermediul conductei DN 800 mm Statia Tratare Darmanesti-Tg.Ocna-Onesti, conducta ce apartine CRAB – Compania de Apa Regionala Bacau SA. RAJA SA nu este decat operatorul ce asigura mentenanta si functionarea sistemului la nivelul municipiului. In conditiile in care la nivelul conductei de aductiune, aflata in proprietatea CRAB, apare o avarie, responsabilitatea remedierii acesteia cade in sarcina operatorului de apa din Bacau. In aceste conditii RAJA SA depinde de apa potabila furnizata de catre CRAB si nu este vinovata pentru situatia creata.

Avand in vedere situatia critica generata la nivelul municipiului Onesti de lipsa apei potabile, RAJA SA s-a implicat activ in rezolvarea acestor probleme, desi acestea nu sunt pe sistemul deservit de compania noastra. Incepand de sambata, la nivelul RAJA – CZ Onesti s-a constituit Comandamentul pentru situatii de ugenta si 3 echipe de interventie RAJA, dotate cu toate utilajele si piesele necesare lucreaza non-stop alaturi de echipele CRAB, pentru remedierea a doua avarii aparute pe conducta de aductiune, in zona Tg. Ocna.

Asiguram toti abonatii din Onesti, ca imediat ce se va relua alimentarea cu apa de catre CRAB si se va asigura nivelul optim de apa din rezervoare, vom relua alimentarea cu apa a municipiului Onesti, in conditiile tehnice si de calitate prevazute de lege.​​

Va multumim pentru intelegere!

Vom reveni cu amanunte!