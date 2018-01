RAJA caută sursă alternativă de alimentare pentru Onești. Marea necunoscută după investiții: prețul apei

Municipiul Onești are nevoie de investiții masive din fonduri europene, pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, dar și pentru creșterea calității apei. La aproape 7 luni de la preluarea serviciului de apă-canal de la autoritățile locale, RAJA Constanța a făcut un bilanț festiv al activității și a anunțat planurile de investiții. Prețul apei în Onești a fost unul dintre subiectele delicate.

Conferința de presă a fost susținută de gazdele de la RAJA Constanța, Aurel Presură – director general adjunct și Ion Preda – director Finanțări externe, alături de Sorin Brașoveanu – președintele Consiliului Județean Bacău și Nicolae Gnatiuc – primarul municipiului Onești.

Cum s-a dublat cantitatea de apă

Primăria Onești, care s-a luptat câțiva ani să reintre în posesia rețelelor de apă ale orașului, a înstrăinat din nou acest serviciu către RAJA Constanța. Oneștiul s-a înscris surprinzător în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal” Constanța, în primăvara anului 2017. Pentru o scurtă perioadă, municipalitatea a încercat să administreze de una singură serviciul de apă și canalizare, însă a constatat repede pagube imense la bugetul local.

„Să nu uităm prețul pe care l-am plătit, atunci când Municipiul Onești a gestionat în regie proprie acest serviciu, 3 milioane de lei! Alți operatori pe apă și canal au venit și ne promiteau 12 ore de apă pe zi, la un preț de 13 lei pe metrul cub, iar asta nu trebuie uitat”, și-a amintit primarul Gnatiuc.

Dar nu numai atât, Primăria avea să constate că, subit, Oneștiul consumă de două ori mai mult decât în vremea fostului operator, Apă Canal SA. „Am studiat în amănunt câtă apă se cumpăra anii trecuți, câtă cumpăra SC Apă Canal SA de la CRAB, iar cantitatea de apă cumpărată de Municipiul Onești s-a dublat. Și nu s-a dublat pentru că s-a dublat consumul, ci din alte motive. Cei care vindeau și cumpărau apă la acel moment trebuie să dea explicațiile. Când a preluat Muncipiul Onești serviciul de apă și canalizare, practic din prima zi s-a dublat cantitatea de apă cumpărată. De ce?”, a lansat primarul Gnatiuc o întrebare rămasă fără răspuns.

De altă părere a fost Aurel Presură, director general adjunct RAJA Constanța, care a susținut că de fapt consumul a scăzut: „Noi am reușit să facem niște eforturi destul de mari, am și vorbit aici despre investiții în zona rețelelor, a contoarelor. Reușim să remediem avariile mult mai repede decât făcea celălalt operator și am reușit să scădem oarecum consumul de apă care intră în oraș, de la CRAB. Pe noi ne interesează să cumpărăm cât mai puțină apă de la CRAB, pentru că prețul este foarte mare, dar pentru asta trebuie să facem mai eficient sistemul”.

Mai multe avarii ca în Constanța. Presiunea e prea mare

Aurel Presură, director general adjunct RAJA Constanța, a amintit că, din mai 2017, firma a cheltuit pe rețelele Oneștiului 1,7 milioane de euro, la care se adaugă dotări de circa 125.000 de euro.

În acest an vor fi începute urgent unele investiții aflate la faza de studii. În acest sens, directorul Presură a apreciat că Oneștiul este singurul oraș din țară unde presiunea la rețeaua de distribuție este în jur de 8-9 atmosfere. Acest lucru, suprapus cu faptul că sunt conducte mai vechi de 60 de ani, cauzează multe avarii.

„Nu este posibil ca într-un oraș ca Onești să avem mai multe avarii decât în Constanța. Prioritatea este să reducem presiunea în rețeaua de transport, pe banii RAJA, adică la intrarea în Onești, și să facem acele sisteme locale de ridicare a presiunii, unde sunt blocuri mai mari de patru etaje. Presiunea normală trebuie să fie de maximum 2-3 atmosfere!”, a spus Aurel Presură.

În perioada următoare, se va derula un proiect cu bani europeni și de la RAJA Constanța, prin care sistem va fi eficientizat.

O sursă de apă e prea puțin

O altă problemă este că orașul are o singură sursă de alimentare, dar trebuie să fie cel puțin două. „Suntem dependenți de apa de la CRAB și, dacă este o avarie în amonte cu 15 km pe conducta care alimentează Oneștiul, să știți că este un pericol. Deci vrem să facem o sursă alternativă de alimentare, care costă în jur de 6,4 milioane de euro”, a precizat directorul operatorului.

Se va face sectorizare, pentru că, dacă apare o avarie, trebuie localizată, iar apa să fie oprită fără să fie afectate inutil mai multe străzi.

Stație de epurare nouă, canalizare extinsă, reabilitarea rețelelor

„Ne-am propus să facem o stație de epurare cu o tehnologie foarte performantă, cu filtru-membrană, o tehnologie care nu s-a folosit nicăieri în România, dar fiind vorba despre ape industriale, suntem nevoiți să facem această investiție, de 14-15 milioane de euro”, a mai precizat conducerea RAJA.

Va fi extinsă rețeaua de canalizare cu 31,5 kilometri, nu va mai fi niciun consumator fără acces la canalizare. Se reabilitează 3 km de rețea de canalizare existentă și 13,5 km de rețea de distribuție a apei.

„Sunt convins că autoritățile locale ne vor ajuta, pentru că trebuie să obținem acele avize și autorizații foarte repede. Se va crea și un disconfort, pentru că vom răscoli orașul, știm asta din experiența celorlalte în care am investit”, a mai spus directorul adjunct. Acesta are atribuțiile fostului director general al RAJA Constanța, Felix Stroe, devenit între timp ministru al Transporturilor.

Ce spun autoritățile?

Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești: „Astăzi nu s-a sfințit doar apa la Onești, de când a venit, RAJA a sfințit locul! Costurile suportate până acum de RAJA nu cred că puteau fi suportate de vreo companie din țară. Oneștiul are apă 24 de ore din 24 pentru că RAJA a plătit și și-a dovedit bunele intenții”.

Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău: „Domnul primar Gnatiuc mi-a cerut sprijinul acum un an, când operatorul local a zis că nu dorește să se implice, iar eu i-am spus să facă ce e mai bine pentru comunitate. Iată, soluția a fost și este RAJA Constanța. Eu am rămas impresionat de ceea ce a demonstrat, deoarece acum foarte mulți ani am lucrat în domeniu și știu cum arăta o stație de captare și o stație de epurare. La nivel de județ, noi acum actualizăm masterplanul, în baza căruia se aprobă lista de investiții prioritare. Zilele acestea se fac ultimele clarificări și cred că în prima ședință a Consiliului Județean o să aprobăm Masterplanul pe apă și după aceea, desigur, lista de investiții prioritare, în care sunt prinse toate investițiile, inclusiv finanțatorii.”

Cât va costa apa în Onești?

O întrebare a Ziarului de Bacău rămasă fără răspuns s-a referit la prețul apei, pe termen lung. Conducerea RAJA a dat explicații, dar nu a avansat cifre concrete.

Aurel Presură, director general adjunct RAJA Constanța: „Orice politică cu bani europeni are la bază și o politică tarifară, în urma unei analize cost-beneficiu a unei companii de consultanță. În momentul de față, este până în 2029. Toate investițiile care se fac cu bani europeni ești obligat să ții cont de aceastpă politică tarifară”.

Ion Preda, director Finanțări externe RAJA Constanța: „Tarifele încă nu sunt cunoscute și nu pot fi spuse, în momentul de față. Când vom dezvolta aplicația proiectului de investiții, analiza cost-beneficiu va ține cont atât de situația tehnică, cât și de sustenabilitate, puterea de cumpărare a agenților economici și a persoanelor fizice”.

Încap doi operatori de apă într-un județ?

Gazdele conferinței de presă au fost întrebate de Ziarul de Bacău dacă RAJA intenționează să înghită zone operate de CRAB sau chiar CRAB-ul, cu totul. CRAB este operatorul desemnat de ADIB (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău), iar unul dintre acționari este chiar Consiliul Județean (CJ) Bacău.

Aurel Presură, director general adjunct RAJA Constanța: „În acest moment, ne concentrăm pe partea noastră de dezvoltare.”

Ion Preda, director Finanțări externe RAJA Constanța: „RAJA nu înghite nimic, autoritățile locale își fac o analiză proprie și, în funcție de nevoi, perspective și posibilități, aderă la o asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI) sau acționează în cadrul unei astfel de asociații. Dacă o localitate aderă la ADI «Apă-Canal» Constanța, atunci noi suntem obligați să prestăm serviciul în localitatea respectivă”.

Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău: „E o competiție acum. Nu s-a dorit acest lucru, dar am ajuns în această situație pentru că pentru celălalt operator (CRAB – n.n) – care e o societate comercială, chiar dacă CJ este acționar – nu a găsit atractiv Oneștiul și a trebuit să se găsească o soluție. În acest moment, avem al doilea operator în județ și există o competiție. Localitățile aleg în funcție de calitatea serviciilor oferite și e normal să fie așa”.

În finalul conferinței de presă, Aurel Presură a anunțat că RAJA Constanța intenționează să opereze și în Ploiești, în locul Apa Nova (companie franceză), din motive patriotice, ca să nu mai plece în străinătate banii pentru „apa românească”.