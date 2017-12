RAFO Onești va fi scoasă la licitație de la aproape 60 milioane dolari. Cumpărătorul va avea o obligație foarte importantă

Platforma industrială a rafinăriei RAFO Onești, aparținând companiei omonime, care a reintrat în insolvență în toamna anului trecut și are de achitat datorii de peste 330 milioane lei, va fi scoasă la vânzare cu un preț de pornire inițial de 59,5 milioane dolari plus TVA (70,8 milioane dolari în total), rezultat în urma evaluării de piață, și nu va fi cedată sub valoarea de lichidare de 29,75 milioane dolari plus TVA, adică 50% din valoarea de piață.



Potrivit profit.ro, în sarcina cumpărătorului va fi instituită obligația de a desfășura activități care se circumscriu obiectului de activitate al RAFO SA pe o perioadă de minimum 5 ani, astfel încât să fie preîntâmpinată dezafectarea întregii platforme.

Prin vânzarea la valoare de piață a activelor companiei, este estimat că creditorii își vor recupera circa 57% din creanțe, în timp ce, în ipoteza falimentul și a cedării activelor la valoarea de lichidare, gradul de recuperare ar fi de doar 34,36%. În prezent, RAFO nu are bani nici pentru plata salariilor compensatorii datorate foștilor angajați disponibilizați ai societății.