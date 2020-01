Punctele forte ale unui cuptor cu microunde, conform celor care îl folosesc

Cuptoarele cu microunde sunt unele dintre acele electrocasnice care nu au parte de aprecierea cuvenită din partea noastră. Atunci când vine vorba de investiții în aparatură pentru casă, ne gândim la un frigider sănătos, la un aragaz bun și la un cuptor care să se încălzească bine de tot (și care să se curețe singur, preferabil).

Cuptorul cu microunde rămâne undeva în coada listei de cumpărături, iar suma investită în el este, de cele mai multe ori, cam ce ne mai rămâne din bugetul inițial alocat. De aceea, am aruncat o privire peste părerile celor care îl folosesc , ca să știi ce funcții să cauți în următorul tău cuptor cu microunde.

PRO:

– arată foarte bine; spre marea mea surprindere NU se văd amprentele de degete pe geamul uşii, deşi este absolut „oglindă”;

– interiorul este bine făcut; pare a se curăţa uşor (spun „pare” fiindcă de abia l-am luat, şi nu a fost nevoie încă să-l curăţ, dar este acoperit cu un material tipic Samsung, care e folosit şi la cuptoare electrice mari, şi care se comportă ok la spălat);

– grill-ul este mai distanţat de peretele de sus, ceea ce bine, fiindcă poţi să îl cureţi mult mai uşor;

– încălzeşte bine (adică mai repede decât fostul meu cuptor cu microunde, care avea aceeaşi putere); poate o fi ceva adevărat în ceea ce spune producătorul legat de construcţia ghidurilor de undă…

– comenzile sunt destul de intuitive;

– nu am observat nicio problemă evidenţiată în alte review-uri; tabla pare a fi ok (nu e strâmbă, nu e mai subţire sau mai groasă decât ceea ce este normal pentru un astfel de aparat, e vopsită ok…), nu a făcut niciun fel de scurt-circuit când l-am băgat în priză (a mers din prima în mod normal), aspectul general este perfect…



CONTRA:

– comenzile, deşi sunt ok gândite, poziţionate şi elegante, sunt „pe folie”. Ceea ce, inginereşte vorbind, le conferă o anumită fragilitate. Merg perfect la început, dar nu este cea mai fiabilă soluţie. De aceea i-am scăzut ratingul acestui aparat.



Concluzii: este un cuptor de volum mediu ok, îşi face treaba în mod corespunzător, arată foarte bine, iar preţul său (sub 400 lei) este mai mult decât decent. – Samsung GE83X

Pui ceva in el, muti butonul de putere unde vrei, dai de cel cu timpul si porneste, incalzeste, topeste, fierbe daca vrei. Totul fara porcarii de butoane digitale obosite si lente, si display-uri inutile. 2 secunde si ai dat drumu la ce vrei. Am eu ceva cu alea digitale, am schimbat unul dupa 1 zi, ca sa-l iau pe asta. <a href=”https://www.emag.ro/cuptoare-microunde/c” target=”_blank” rel=”sponsored”>Altfel functioneaza ca un cuptor cu microunde</a>. Nu prea ai ce sa zici despre el. – Daewoo KOR-6S20K

Un produs cinstit, primesti calitatea pe care o platesti si un ceva mai mult. E puternic si incapator, constructia un pic cam ieftina (materialele) dar nu e deranjant pentru ca un pas mare si vizibil calitativ primesti pentru +50% pret. Aveti nevoie de o surubelnita magnetica care sa nu dezamageasca cand il montati, trebuie strecurat un surub in partea de jos a carcasei pt fixare in mobila, daca il scapati o sa va enervati tare pana il recuperati de acolo. – Beko MGB25332BG

Descrierea celor trei modele de cuptor cu microunde ar trebui să clarifice mai mult așteptările pe care trebuie să le ai de la fiecare. Indiferent de marca pe care o vei alege, documentează-te, citește opiniile celor care au cumpărat deja și oprește-te la modelul cu cele mai multe puncte forte pentru tine.