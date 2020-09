PSD: PNL a ținut Centura Bacăului muzeu, doar ca s-o deschidă circulației în plină campanie electorală

Eurodeputatul Dragoș Benea, președinte al PSD Bacău, și deputatul Lucian Șova, președinte executiv al PSD Bacău și fost ministru al Transporturilor, acuză PNL că a ținut închis brațul de vest al Centurii Bacăului, ca să îl poată inaugura în campania electorală.

Astazi liberalii isi vor da arama pe fata… Au asteptat campania electorala pentru a pune in circulatie bratul vestic al centurii , finalizat inca de la inceputul lunii iulie. In plina campanie electorala , pe sest, dau drumul la obiectivul despre care seful statului spunea in 23 martie 2019 ca i au fugit muncitorii, construit de Umbrarescu cel prigonit de administratia Stavarache PNL. Viata bate filmul, nu-i asa, Ionele?!

– Eurodeputat Dragoș Benea, președinte PSD Bacău