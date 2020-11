PSD critică atitudinea PNL față de HoReCa și învățământ și propune măsuri de sprijin în Bacău și Onești pentru industria ospitalității

PSD Bacău critică măsurile luate de guvernarea PNL pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Într-o conferință de presă susținută joi de eurodeputatul Dragoș Benea, președintele organizației județene, și candidații Ana Maria Egarmin, Cristina Breahnă Pravăț și Lucian Bogdănel, social-democrații au lansat întrebări și au propus soluții pentru problemele cu care se confruntă industria HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) și învățământul.

Eurodeputatul Dragoș Benea a criticat măsurile luate pe plan locat pentru combaterea pandemiei de coronavirus. „La Târgu Mureș, am văzut că principiile cu care se operează acolo sunt aceleași enunțate de președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea. Dacă am fi spus cu toții, toate partidele, că e important să învingem coronavirusul, am fi avut azi o acțiune coordonată”, a spus președintele PSD. El a acuzat Prefectura și instituțiile guvernamentale că are o atitudine de „hinghereală” față de Consiliul Județean și Spitalul Județean de Urgență Bacău.

De altfel, Benea a adresat două întrebări prefectului Sorin Ailenei (PNL) și noii administrații de la Primăria Bacău (USR-PLUS-PNL): „Câți băcăuani s-ar fi putut testa cu cele 3 milioane de euro cheltuite pe corturile spitalului modular și ce s-ar putea face cu suta de mii de euro pe care Primăria vrea să o cheltuiască pe organizarea referendumului?”. Benea a oferit și răspunsuri: cu 3 milioane de euro, s-ar fi testat 80.000 de băcăuani, iar cu banii de referendum s-ar putea cumpăra un aparat PCR, necesar în condițiile unei capacități de testare reduse la nivelul județului, maximum 500 pe zi, în laboratoare de la Gârleni, Bacău și Onești.

„Școlile au fost închise în van”

Ana Maria Egarmin, fost inspector școlar general și candidat pentru Camera Deputaților, a criticat închiderea școlilor și a invocat informații publicate pe site-ul edupedu.ro, conform cărora, de când elevii stau acasă, a scăzut cu numai 0,1% rata infectărilor în rândul celor de 0-19 ani.

„Închiderea școlilor nu se justifică, mai ales că fuseseră luate măsuri pentru distanțarea fizică. Așa cum demonstrează statisticile, școlile au fost închise în van”, a declarat Egarmin. Ea a adăugat că, deși școlile sunt închise pentru elevi, milioane de alegători sunt invitați la urne, în secțiile de votare deschise în unitățile de învățământ.

Propuneri pentru HoReCa

Lucian Bogdănel, candidat pentru Camera Deputaților, a criticat acțiunile prefectului Sorin Ailenei, care luptă în instanță ca să mențină închisă industria ospitalității. „Domnul prefect este implicat într-o luptă personală cu antreprenorii băcăuani care, din martie, își duc viața din ce în ce mai greu. Nu s-a demonstrat apariția unor focare de COVID-19 în restaurante și cafenele, prefectul duce un război inutil”, a declarat Bogdănel.

Prin urmare, consilierii PSD din Bacău și Onești vor propune în consiliile locale acordarea unor facilități pentru antreprenorii HoReCa afectați de deciziile Prefecturii. Propunerile vizează reducerea cu 50% a impozitului anual pe clădiri și scutirea de la plata taxei lunare pe clădirile în care a fost întreruptă activitatea economică.