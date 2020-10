PSD Bacău cere constituirea rapidă a majorităților în CJ și consiliile locale. Dragoș Benea anunță strategia de negociere

PSD a anunțat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, echipa care va coordona campania electorală la nivelul municipiului Bacău: lector univ. dr. Cristina Breahnă – Pravăț, consilier local social-democrat, Adrian Gavriliu, Bogdan Pleșca, Claudiu Ambrozie și Andreea Sălbaticu.

„Este o formulă politică girată de Biroul Permanent Județean și o echipă care a ținut frontul, în ultimul an, la nivel administrativ, inclusiv în Consiliul Local Bacău, luptând atât cu invectivele fostului primar, cât și cu reaua-credință a executivului local în ansamblu”, a declarat eurodeputatul Dragoș Benea.

Liderul PSD a făcut și un bilanț al momentelor cheie din activitatea aleșilor social-democrați, în mandatul 2016 – 2020:

Deblocarea finanțărilor europene și semnarea contractelor de finanțare pe noile proiecte, care stăteau blocate din cauza datoriei de 8 milioane lei a Primăriei, în urma eșecului de la Insula de Agrement și a rezilierii contractului de finanțare; Împiedicarea scumpirii cu 50 la sută a gunoiului băcăuanilor, în urma telenovelei gunoiului cu 6 ședințe de CL programate în 2 zile, pe fondul unei ambiții ticăloase a fostului primar, devenit agentul comercial al operatorului de salubrizare, în contra intereselor băcăuanilor; Inițierea reorganizării și restructurării Poliției Locale, condusă de cumătrul fostului edil, instituție cu un buget enorm, de 3 milioane euro/an – proiect care a fost împiedicat de complicitățile și interesele din Primărie; Blocarea unor abuzuri strigătoare la cer în zona urbanismului, așa cum a fost tentativa de construire a unui fast-food pe un spațiu verde în zona Pieței Sud; Fără cele 9 voturi ale consilierilor social-democrați nu putea trece niciun proiect util orașului: amintesc aici doar proiectul „Case pentru tineri”, pe care l-am aprobat și despre care nimeni nu mai scoate o vorbă. Solicit public primăriei o actualizare cu privire la starea acestui proiect, care a creat o așteptare în rândul multor familii de tineri din Bacău, dar care a rămas doar o postare electorală pe Facebook făcută de ex-primar. Atrag atenția că Bacăul nu este un oraș stabilizat, cum se tot joacă unii cu vorbele. Nu e stabilizare, se cheamă altfel: e vorba de stagnare, de un Bacău care a bătut pasul pe loc în ultimii 4 ani. Nici la ora asta nu există contract de deszăpezire, iarna bate la ușă; Bacăul nu poate fi stabilizat când 90 la sută din bugetul municipalității merge în cheltuieli de funcționare, iar serviciile publice lasă de dorit. Starea de stagnare a fost penalizată de 82 la sută dintre votanți care au optat, la locale, pentru alți candidați decât primarul în funcție și ăsta e, până la urmă, cel mai consistent vot de blam primit, vreodată, de un primar al Bacăului de la Revoluție încoace. Votul spune totul. Sau, „Vox Populi, Vox Dei”, cum ar spune latinii din care fostul primar s-a obișnuit să tot citeze, de cele mai multe ori în mod greșit.

Referitor la Consiliul Județean Bacău și consiliile locale, Dragoș Benea a declarat că speră în constituirea rapidă a majorităților și a vorbit despre negocierile aflate în derulare:

„Noi vom avea o poziționare transparentă. Avem contacte cu partidele cu care trebuie să avem contacte, iar cu cele din altă zonă a eșichierului politic nu a existat niciun fel de contact. Există discuții și cu cei de la PMP, și cu cei de la ALDE sau Pro România – care s-au amestecat de nu mai știi cine a rămas la ALDE și cine-i șef la Pro România! Există niște solicitări de bun simț din partea noastră către toate aceste formațiuni politice cu care am discutat. Nu vreau să confirm și să infirm nimic, la momentul potrivit vom avea o comunicare transparentă. Cei 18 consilieri PSD vor da votul unui candidat la funcția de vicepreședinte care să se apropie de ceea ce am propus noi. Sper să se constituie cât mai repede majoritățile și să fie instalați vicepreședinții și viceprimarii în toate administrațiile locale. PSD va fi un factor favorizant, în acest sens, nu vom pierde timpul în negocieri inutile, sterile, ascunse. Cine are nevoie de noi pentru constituirea de majorități știe pe cine să contacteze de la PSD”.

Dragoș Benea a mai vorbit despre provocările care stau în fața noilor administrații, în special lupta cu noul coronavirus.

În conferința de presă, a vorbit și Cristina Breahnă Pravăț, consilier local, fostă directoare la Oficiul pentru Cadastru, cadru universitar și candidat pe locul al doilea al listei PSD pentru Senatul României: „În administrația publică, am încercat să respect interesul cetățeanului. Ca director la Cadastru, am interacționat cu 93 de administrații. Am fost aproape de problemele oamenilor, am încercat să deblochez situații care trenau de ani de zile. Rigoarea din mediul academic și experiența din mediul academic cred că mă recomandă pentru postul din Senat”