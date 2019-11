PSD anunță proiectele pe care le votează în ședința Consiliului Local Bacău

La Centrul de Afaceri și Expoziții, a început vineri dimineață o nouă ședință a Consiliului Local Bacău. La precedenta convocare, nu au fost epuizate toate cele 53 de puncte de pe ordinea de zi, iar acum, conducerea Primăriei repune pe ordinea de zi cumpărarea unui nou sediu, scumpirea gigacaloriei și modificarea contractului de salubrizare cu SOMA. Aleșii PSD însă au anunțat propriile priorități, altele decât ale primarului Cosmin Necula, căruia i-au retras sprijinul politic.

Organizatia municipala Bacau a PSD face urmatoarele precizari:

1. Consilierii locali PSD propun si sustin, in cadrul sedintei de azi a Consiliului Local, modificarea ordinii de zi prin prioritizarea proiectelor de hotarare in sensul aprobarii cu celeritate a proiectelor de maxim interes pentru bacauani.

2. In acest sens, consilierii locali PSD vor sustine si aproba proiectele de hotarare care vizeaza:

– majorarea plafonului veniturilor cumulate pentru pensionarii care beneficiaza de tichete valorice semestrial;

– asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru sustinerea facilitatilor oferite la transportul in comun unor categorii defavorizate din Bacau;

– aprobarea concesionarilor directe de terenuri – cota indiviza pentru proprietarii de locuinte edificate, in zona Izvoare, de catre asociatia Habitat for Humanity;

– aprobarea organizarii evenimentului „Sarbatori de Iarna 2019”;

– aprobarea asocierilor derulate de Municipiul Bacau cu diferite organizatii si asociatii in vederea derularii de evenimente de interes public local.

3. Apreciem, in acest context, ca proiecte de hotarare care au facut deja obiectul unor dezbateri anterioare in CL si care, prin natura lor, pot conduce la discutii neprincipiale in plen isi au locul catre finalul ordinii de zi (organigrama Primariei, achizitionarea unui nou sediu pentru Primarie, etc).