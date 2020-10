Proiect inedit. Tinerii deţinuţi de la Târgu Ocna învaţă să lucreze cu imprimante 3D şi maşini de brodat digitale

Fundaţia Terre des hommes a deschis la Târgu Ocna un FabLab, la care vor avea acces 100 de tineri de la Centrul Educativ din Târgu Ocna, dar şi elevi de la Liceul Tehnologic din localitate şi de la Şcoala de Pregătire a Agenţilor, scrie ziarul Adevărul.

Foto: Fundaţia Terre des Hommes

Intitulat „Salt spre Viitor”, FabLab-ul creat în cadrul liceului are scop educativ şi a fost dotat cu echipamente tehnologice moderne precum imprimante şi scannere 3 D, echipamente din zona mecanicii auto, maşini de brodat digitale sau cutter plotter (n.r echipament controlat printr-un calculator). Scopul este ca mare parte dintre aceşti tineri să înveţe să le folosească şi să îşi găsească ulterior slujbe în domeniile aferente (auto, industria medicală sau alimentară). Ce face proiectul unic la naţional este faptul că tinerii privaţi de libertate vor proiecta şi produce obiecte folosindu-se de echipamentele amintite, vor dezvolta abilităţi de bază – să lucreze în echipă şi să ducă la bun sfârşit proiecte -care le vor fi de mare folos pe piaţa muncii.

”Scanerul care şi taie în timp ce desenezi şi imprimanta 3D care îţi scoate piesa integral. Acesta este viitorul. Orice vom face aici, e necesar să ne gândim că nu ne va ieşi din prima. Dacă nu încercăm şi nu trecem de teama să nu greşim, nu vom ajunge departe. Trebuie să dăm drumul imaginaţiei. Important este să vedem totul ca pe joacă şi să încercăm până ne iese. Imprimarea 3D se foloseşte în industria auto, se fac deja cauciucuri în acest mod, sau în industria medicală, în industria alimentară şi chiar în arhitectură, până şi în industria modei şi la fabricarea bijuteriilor. Chiar în educaţie se poate folosi, putem printa obiectele de care avem nevoie în laborator. La finalul cursului vor şti să folosească singuri o imprimantă 3D”, spune Bogdan Ganea, expert tehnic în cadrul proiectului, despre cunoştinţele pe care le vor dobândi tinerii privaţi de libertate.

Tinerii din Centrul Educativ de la Târgu Ocna, care au între 14-23 de ani, au nevoie de acest avantaj în reintegrarea după eliberare. „Nimeni nu a mai făcut un FabLab în România, într-un centru educativ sau de detenţie, nici măcar într-un liceu. Suntem pioneri şi lucrul ăsta este bun pentru că ne dă o mare libertate, dar este şi puţin dificil pentru că nu ştim sau cel puţin nu am ştiut de la început încotro să o luăm. Am ales acest tip de educaţie (FabLab) deoarece aceşti tineri sunt de multe ori rupţi de realitatea profesională şi nu au acces la niciun fel de tehnologie. În plus, este un mod de învăţare intuitiv şi atractiv care îi poate atrage mai mult decât altele şi deci le poate da o şansă la un job demn ”, spune Marian Dămoc, Project Manager la „Fab Lab Salt spre Viitor” (Fundaţia Terre des hommes).

În august 2020, în centrele educative şi centrele de detenţie din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) se aflau 246 de minori şi 275 de tineri. Conform unor estimări ale ANP, 40 % (38,43% în 2019) este gradul de recidivă în rândul persoanelor private de libertate, în lipsa unor şanse reale pe piaţă muncii.

Citeste articolul integral, pe adevarul.ro!