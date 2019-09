Programul de furnizare a apei potabile în municipiul Onești

In urma unei avarii aparute astazi – 13.09.2019, in zona Parc Magura din orasul Tg. Ocna, pe conducta de alimentare cu apa potabila apartinand CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau), alimentarea cu apa a municipiului Onesti a fost intrerupta, RAJA S.A. fiind nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in municipiul Onesti incepand cu ora 09.00.

Deoarece pana la aceasta ora încă nu a fost anunțată remedierea avariei, RAJA S.A. va alimenta municipiul Onesti cu apa potabilă din rezervor, in seara aceasta, in intervalul orar 20.00- 22.00.

De indata ce S.C. COMPANIA REGIOANALA DE APA BACAU va remedia avaria, va asiguram ca RAJA S.A. va intreprinde toate demersurile necesare in vederea alimentarii municipiului Onesti cu apa potabila , in cel mai scurt timp.