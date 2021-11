Procurorul Cornelia Hrincescu rămâne la conducerea DNA Bacău

Sefa Serviciului teritorial Bacau al Directiei Nationale Anticoruptie a fost mentinuta in functie. Este vorba despre procurorul Cornelia Hrincescu, anunță site-ul Lumea Juridică.

Decizia a fost luata marti, 5 octombrie 2021, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. In acest sens, CSM a hotarat delegarea procuroarei Cornelia Hrincescu in functia de procuror sef al DNA Bacau.

Hrincescu conduce DNA Bacau inca din a doua jumatate a lunii ianuarie 2014, cand a fost delegata in functie timp de 6 luni. Ulterior, procuroarea si-a castigat primul mandat de trei ani, prin numire, in decembrie 2014, iar pe al doilea (tot de trei ani) – in octombrie 2018, perioada dintre cele doua mandate (adica decembrie 2017 – octombrie 2018) petrecand-o cu delegare.

Minuta Secției pentru procurori a CSM:

“Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in functia de procuror sef al Serviciului teritorial Bacau din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei HRINCESCU MARIA CORNELIA, procuror in cadrul acestei structuri specializate, incepand cu data de 12.10.2021, pana la ocuparea functiei prin numire, in conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)”.