Prin prepararea termică a cărnii în gospodărie, virusul Pestei Porcine Africane nu se distruge. Sfaturi de la medicii veterinari băcăuani

In contextul epidemiologic actual privind evolutia agresivă a Pestei porcine africane pe teritoriul a 13 judete din zona de nord-vest si sud-est a României, respectiv Satu-Mare, Sălaj, Bihor, Tulcea, Constanţa, Brăila, Ialomiţa, Galaţi, Călăraşi, Ilfov, Buzău, Giurgiu si Dâmbovita, DSVSA Bacau realizează permanent măsuri de profilaxie nespecifica pentru a preveni pătrunderea virusului pe teritoriul judetului Bacau, anunță instituția printr-un comunicat de presă.

Mentionăm ca la această dată, Pesta Porcina Africana nu evoluează in judetul Bacau.

În cadrul măsurilor de supraveghere sanitara veterinară a efectivelor de suine sălbatice si domestice, D.S.V.S.A. Bacău a recoltat, de la începutul anului 2018, probe provenite de la :

– 74 porci domestici morti,

– 49 porci bolnavi,

– 13 porci mistreti găsiti morti

– 65 porci mistreti vânati

Rezultatele analizelor efectuate de la aceste animale au remarcat absenta virusului Pestei Porcine Africane.

În cadrul controalelor in trafic instituite ca filtre rutiere privind prevenirea introducerii virusului Pestei Porcine Africane pe teritoriul județului Bacau, prin transporturi de porci vii sau produse si subproduse provenite de la acestia, au fost verificate peste 200 de mijloace auto, din care 8 transporturi de animale / produse alimentare, si s-au aplicat sanctiuni in valoare totala de 1800 lei conform HG 984/2005 cu modificari si completari ulterioare pentru:

– vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare.

În următoarea perioadă, inspectorii D.S.V.S.A. Bacău vor efectua controale oficiale randomizate in exploatatiile comerciale autorizate si inregistrate de suine precum si in gospodaria populatiei si targuri de animale, privind respectarea conditiilor de biosecuritate si de circulatie a porcinelor.

De asemenea se va verifica modul de implementare a măsurilor dispuse la nivelul U.A.T-urilor, respectiv:

-afisarea de postere in locurile de mare vizibilitate,

– informarea si verificarea pe teritoriu comunei si oraselor a interdictiei de a creste liber suinele in gospodarii, stane, cantoane, ecarisarea deseurilor menajere.

Reguli minime

Pentru a preveni aparitia bolii subliniem si reinformăm crescătorii de porcine din sistem gospodăresc cu privire la necesitatea respectării urmatoarelor reguli minime pentru a evita imbolnavirea suinelor:

– nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică;

– creşteţi porcii doar în spaţii îngradite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici;

– nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie,; dacă există vânători în famile care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;

– SUBPRODUSELE SI LĂTURILE rezultate în urma prepararii cărnii în gospodărie – cresc pericolul transmiterii bolii prin utilizarea lor in hrana porcilor

– prin prepararea termica a carnii in gospodarie, virusul Pestei Porcine Africane NU SE DISTRUGE

– Carnea CONGELATĂ-poate transmite boala ANI de zile

– SĂRAREA, AFUMAREA SI CONDIMENTAREA – nu distrug virusul PPA

– CARNEA VÂNDUTĂ SAU DATĂ RUDELOR SAU PRIETENILOR – TRANSMITE BOALA LA PORCII DIN ALTE LOCALITĂȚI

– Se interzice cresterea libera a porcinelor domestice in vecinatatea fondurilor de vanatoare precum si pe suprafata gropilor de gunoi si in raza acestora, in scopul evitarii contactului cu populatia de porci mistreti

– nu scoateţi scroafele/vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie;

– nu cumpăraţi purcei din locuri afectate de boală sau necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

– nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că aceasta ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi.

– Toti crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice au obligatia de a notifica orice suspiciune de boala sau mortalitate la porcine catre DSVSA. BACAU la TEL VERDE 0800800096 sau tel: 0234586233 / fax: 0234586372, email: office-bacau@ansvsa.ro

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire. Pentru oameni, acest virus are, însă, impact la nivel economic și social. (sursa: comunicat de presă DSVSA Bacău)

