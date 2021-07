Primele măsuri pentru reducerea accidentelor pe E85, în Nicolae Bălcescu. Deputatul Ichim: „De cele mai multe ori, șoferii ignoră restricțile de viteză”

Deputatul băcăuan Cristian Ichim s-a deplasat în comuna Nicolae Bălcescu, după ce 800 de localnici au semnat o petiție prin care cer ca autoritățile locale să ia măsuri pentru creșterea siguranței pietonilor. În ultimii ani, în comună au fost foarte multe accidente rutiere în care au fost implicați pietoni, dintre care patru s-au soldat cu decese, susține parlamentarul într-un comunicat de presă.

Ca parlamentar ales de băcăuani, dar mai ales ca cetățean al acestui județ, m-am implicat personal în rezolvarea acestei probleme atât de arzătoare pentru oamenii de aici. Astfel, vineri am mers în localitatea Nicolae Bălcescu, unde am discutat direct cu localnicii. Așa am aflat că pe una dintre trecerile de pietoni trec zilnic copiii care merg la școală, grădiniță și creșă. Tot pe aici traversează localnicii care merg la biserică sau în parcul comunei. Pentru că DN2 – E85 împarte, practic, localitatea Nicolae Bălcescu în două.

În zonă sunt indicatoare vizibile pentru trecerile de pietoni, iar viteza maximă admisă pentru mașini este de 50 km/h. De cele mai multe ori, însă, șoferii ignoră aceste restricții, iar cei care au de suferit din această cauză sunt localnicii. Discutând cu aceștia, m-a emoționat și șocat totodată declarația unei bătrâne din sat, care mi-a spus așa: „Eu nu am mai fost la nora mea, care locuiește peste drum, de mulți ani. Îmi este frică să trec strada.”

susține Cristian Ichim