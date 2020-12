Primarul Viziteu rămâne singur! Proiectul de majorare a taxelor și impozitelor nu va fi susținut de partidele din Consiliul Local Bacău

Proiectul de majorare a taxelor și impozitelor din municipiul Bacău, fie că vorbim de salubritate sau de impozite pe proprietate, nu va fi susținut de partidele care compun Consiliul Local. Liderii tuturor partidelor din legislativul local, în afară de USR-PLUS, susțin că nu vor vota proiectul în forma propusă de primar.

Consiliul Local Bacău

Nici chiar colegii de alianță ai primarului nu vor să gireze majorarea propusă. Viceprimarul Liviu Miroșeanu a prezentat clar poziția PNL vizavi de proiect, susținând că liberalii vor menținerea impozitelor la nivelul actual, iar taxa de salubritate să nu depășească 17 lei.

PNL vrea doar indexare

„PNL consideră că majorarea propusă, de până la 24 lei/lună/persoană, a taxei de salubritate, este mult prea mare și este total nejustificată. Privitor la majorarea impozitelor datorate de persoanele fizice, PNL a vorbit întotdeauna despre o relaxare a politicii fiscale. Rămânem consecvenți acestui principiu și considerăm că taxele și impozitele mai mici înseamnă, pe fond, o mai bună colectare la bugetul local, pentru că mai multă lume își permite să le plătească. La acest capitol, propunerea PNL este aceea ca taxele și impozitele să nu fie majorate, ci indexate cu rata inflației, așa cum a fost ea calculată de Institutul Național de Statistică”, a declarat Liviu Miroșeanu.

PSD, în totală opoziție față de față de creșterea impozitelor și taxelor în Bacău

Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a comentat șirul „ideilor „năstrușnice”, care a început cu referendumul eșuat și a continuat cu alocări „interesante” de fonduri. „Constat că ceea ce s-a promis în campanie se implementează de-a-ndoaselea, se măresc impozitele chiar acum, când greul stă să vină. Îmi exprim totala opoziție față de creșterea impozitelor și taxelor”, a afirmat eurodeputatul. De altfel, el consideră că majorarea la 24 de lei lunar a taxei de salubrizare este și „pe lângă lege”. Liderul PSD Bacău a criticat cheltuirea banilor pe studii și audituri, în timp ce analizele solicitate de PSD, la rezerva de apă și la proiectul cartierului pentru tineri, nu se fac. „Am constatat o aroganță și o suficiență surprinzătoare la noua conducere a Primăriei Bacău”, a mai spus Dragoș Benea.

Liderul consilierilor locali PSD, Cristina Breahnă Pravăț (foto), a precizat că propunerile de majorare erau de așteptat de la noul primar, după ce tot el a pus presiune pe buget cu tot felul de cheltuieli. „Este anormal să propui majorări la nivel insuportabil. Sper ca, pe ultima sută de metri și la presiunea consilierilor locali, această majorare neancorată în realitate să nu se realizeze”, a spus Breahnă Pravăț.

Pro România nu va vota proiectul

Fostul primar Cosmin Necula, liderul Pro România, susține că partidul său nu va susține proiectul în forma actuală.

„Nu îl susținem. E cel mai simplu să faci administrație bagând mâna în buzunarul cetățeanului. Bacăul are într-adevăr taxe și impozite mici, dar cred că se pot găsi soluții pentru a face administrație cu bugetul existent. Referitor la taxa de salubritate, eu am majorat-o când am beneficiat de fondurile europene concret. Mă refer la groapa ecologică. O majorare a taxei se impunea când Bacăul beneficia de ceva în plus pe sistemul de salubritate, nu acum”, a declarat Cosmin Necula (foto).

Vizavi de alte creșteri ale impozitelor și taxelor, cum ar fi cea pe spațiile comerciale, Necula susține că actualul primar trebuia să protejeze mediul de afaceri. „Este obligatoriu să îi stimulezi pe cei care fac comerț și investiții. Eu exact impozitele asta le-am redus, ca să îi stimulez. Nu mai punem la socoteală componenta de pandemie. Arhitectura bugetului trebuie calculată în jurul fondurilor europene”, a mai precizat Cosmin Necula.

Partidul Ecologist ar fi vrut explicații clare privind destinația banilor

Nici PER Bacău nu susține actualul proiect al primarului Viziteu. Președintele formațiunii, consilierul local Cristi Manolache (foto), a declarat că nu a primit suficiente explicații vizavi de destinația banilor obținuți din majorarea taxelor, iar costul salubrității este excesiv.

„În perioada asta, când afacerile au avut de suferit, nu e o soluție creșterea taxelor. Eu susțin tot ce e bun pentru oraș, tot ce se prezintă cu argumente. Să spună concret ce va face cu banii, nu așa generic, că vom face investiții. Din punctul meu de vedere, dacă venea cu o propunere concretă, înțelegeam. Dar când nu explică, nu prea sunt de-acord. Și mai ales o creștere așa mare, cum este cea de la salubritate. Dacă se făcea în trepte și să dai drumul la treabă, era altceva. Aș fi vrut un plan clar. Referitor la situația străzilor, trebuia să meargă în teren și să vadă situația reală, nu ce e în actele primăriei. Nu voi fi de acord cât nu există o situație clară și dezbătută în spațiul public”, a precizat Manolache.

Colegii de la PLUS, singurii care susțin proiectul propus

Singurii care vor susține proiectul propus de primarul Viziteu sunt colegii acestuia de la PLUS Bacău. “Avem de ales între a continua abordarea populistă, tolerând totodată subdezvoltarea din ultimii ani, și a ne asuma o serie de creșteri care să se vadă imediat în calitatea serviciilor și lucrărilor publice. În ultimii 10 ani, impozitele au fost menținute la pragul minim, timp în care ne-am uitat cu jind către Oradea și alte orașe dezvoltate, unde primarii și consiliile și-au asumat să colecteze mai mult, iar rezultatele se văd acum. Nu putem avea condiții de 10 lei când noi plătim 2-3 lei. Totuși, nu luăm în calcul o majorare bruscă și din pix a taxelor, ci graduală, pe baza dezbaterilor ca cea de vineri, tocmai pentru ca cetățenii și mediul economic să nu resimtă o presiune fiscală semnificativă”, a declarat viceprimarul Cristian Ghingheș.