Primarul Viziteu, acuzat că vrea să taie banii pentru nou-născuți. „Pe subiectul natalității în Bacău, sunt bucuros să va spun că municipiul nostru este in top”

Primarul Lucian Stanciu-Viziteu este acuzat de consilierul Dorin Chirilescu că vrea să taie stimulentele pentru nou-născuți. Alesul local independent susține chiar că a avut o discuție telefonică cu primarul, în care acesta i-ar fi recunoscut că, la rectificarea bugetară ce urmează luni, 20 septembrie, sumele alocate deja pentru nou-născuți vor fi redistribuite.

Dorin Chirilescu

Dorin Chirilescu susține că pe ordinea de zi a ședinței de luni, primarul a propus, la rectificarea bugetară, diminuarea cu 2 milioane de lei a unui capitol de la asistență socială și redistribuirea lui pentru drumuri. Consilierul spune că acei bani sunt exact cei prinși în buget pentru un proiect la care a lucrat de la începutul anului, ce prevede acordarea de stimulente financiare pentru părinții care au nou-născuți, un proiect care ar încuraja natalitatea și i-ar ajuta pe părinți.

„L-am contactat telefonic pe domnul primar, care mi-a confirmat într-un final că așa este și că acei bani vor fi mutați spre alte destinații […] Stanciu Viziteu crede se răzbună pe mine pentru că nu îi execut ordinele, când de fapt se răzbună pe părinții băcăuani care au atâta nevoie de acest ajutor atunci când, odată cu venirea pe lume a copilului lor, bugetul familiei este grav afectat de cheltuielile medicale, specifice evenimentului fericit”, a consemnat Dorin Chirilescu pe blogul său.

Consilierul local dă mai multe exemple de orașe care dau acest spor părinților, printre care București, Tg. Mureș, Brașov, Brăila, etc. Mai mult, chiar primăria din Nicolae Bălceascu ar acorda acest stimulent, la propunerea USR Bălcescu, susține Chirilescu.

Ce răspunde primarul Viziteu

De cealaltă parte, primarul Lucian Stanciu-Viziteu neagă cu jumătate de gură acuzele, susținând că rectificarea bugetară o aprobă Consiliul Local, evitând să spună dacă într-adevăr a propus el acest lucru. Mai mult, primarul susține că Bacăul stă bine la capitolul natalitate, sugerând că proiectul nu este prioritar.

„Acuzele sunt false. Nu exista un astfel de capitol bugetar. Iar atribuțiile legale de adoptare/rectificare bugetară le are Consiliul local. Pe subiectul natalității în Bacău sunt bucuros să va spun că municipiul nostru este in top, in anul 2020 natalitatea s-a dublat față de 2019”, a declarat pentru Ziarul de Bacău primarul Lucian Stanciu-Viziteu.