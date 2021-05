Primarul Stanciu Viziteu își ia consilier în administrație din Sascut. Neculai Enache a trecut prin 5 partide, până la USR

Neculai Enache, liderul USR din comuna Sascut, va fi angajat la cabinetul primarului municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Acesta încearcă să-și refacă echipa decimată de anchetele DNA.

Enache a dobândit un CV bogat în experiențe politice, după ce a trecut pe la aproape toate partidele politice active în Sascut: PNG, PSRo, PD, PDL, PMP. Potrivit unor surse, ar fi cochetat cu PNL și PSD.

În 2009, ziarul Libertatea relata că un tânăr de 18 ani a spart o casă de bani, susținând că vrea să-l ajute pe Neculai Enache, pe atunci candidat PNG la Primăria Sascut. Ulterior, nu s-a demonstrat o legătură a lui Enache cu spargerea propriu-zisă.

Câteva dintre experiențele electorale ale lui Neculai Enache

Înaintea alegerilor locale din 2020, Enache și-a justificat traseismul politic prin dorința de a candida la Primăria din localitate, ambiție care ar fi fost blocată prin diverse „uneltiri” ale opozanților săi. „Dragii mei, atât vă spun, sunt de bună credință, nu mi-am vândut niciodată sufletul, nu am primit niciun beneficiu vreodată de la PSD și Răuță. Am candidat doar pentru binele comunității și împotriva faptelor lui Răuță si ale PSD-ului”, a susținut Enache.

Viitorul consilier de la cabinetul primarului Bacăului are și o experiență în Irlanda, la Dublin, unde i s-a născut un copil și unde a primit rezidență definitivă. Deși nu s-a demonstrat cu dovezi, în Sascut circulă zvonul că Enache ar avea interdicție de intrare în Irlanda, în urma unor probleme de natură juridică sau bancară. Cel vizat de „gura lumii” neagă vehement.

„Ne consultăm pe probleme de administrație”

Ziarul de Bacău l-a contactat, la sfârșitul săptămânii trecute, pe Neculai Enache, pentru detalii despre biografia sa, dar și pentru a lămuri rolul său la cabinetul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu. El a refuzat să discute despre trecutul său la PNG și celelalte partide prin care a trecut.

„Nu sunt penal, verificați pe portalurile instanțelor, nu am nicio calitate în vreun dosar! Articolul din ziar (cel cu tânărul care a spart o casă de bani – n.n) este scris de PSD. Nici în Irlanda nu am vreo problemă, am rezidență definitivă acolo. Repet, nu am probleme penale în România și nicăieri!”, a declarat Enache.

În acest moment, angajarea la cabinetul lui Stanciu Viziteu nu s-a oficializat, deși este prezent aproape zilnic în primărie, potrivit surselor Ziarului de Bacău. „Nu sunt angajat, nu știu dacă voi fi, merg acolo ca să mai întreb, să mai ajut cu un sfat, cu o informație. Ne consultăm pe probleme de administrație, nu mă duc zilnic acolo”, a susținut liderul USR Sascut.

Neculai Enache a depus, totuși, de săptămâna trecută, o cerere de angajare la cabinetul primarului Bacăului, dar contractul de muncă nu a fost încă semnat. Până acum, Lucian Daniel Stanciu Viziteu și-a angajat toți consilierii din rândul activiștilor USR, fără concurs și fără să anunțe public.