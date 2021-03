Primarul Stanciu Viziteu, ironizat pentru un document agramat. „Cursuri de prim-ajutor lingvistic la Primăria Bacău!”, a cerut un fost inspector școlar general

„Cursuri de prim-ajutor lingvistic la Primăria Bacău!”, a cerut, pe Facebook, profesoara Ana Maria Egarmin, actual consilier județean PSD și fost inspector școlar general. Ea a reacționat în acest fel, după ce un document semnat de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a ajuns la școlile din municipiul Bacău.

„Administrația agramată Stanciu-Viziteu nu pune doar virgulă între subiect și predicat, ci pune PUNCT și între instituția primarului și noi, cadrele didactice din Bacău. Nici nu trebuie să vedem detaliile din textul anexat, că finalul ne lămurește raportat la poziția celui care se delimitează, prin folosirea punctului, de cei pe care ar trebui să îi reprezinte («Cu deosebită considerație» este o formulă de încheiere, urmată de o ,«caldă» virgulă, ce trebuie să arate respectul, altfel spus LEGĂTURA CU OAMENII pe care nu vă sinchisiți nici măcar să o mimați, d-apoi să o marcați grafic, domnule «Primar»!)”, a notat, pe Facebook, Ana Maria Egarmin.

În mult-cântata ROMÂNIE EDUCATĂ – vis frumos, dar, clar, pierdut al președintelui Johannis – liniștea învățământului afectat deja de măsurile incoerente ale guvernării PNL-USR este spartă de o depeșă ce șochează printr-o limbă stricată de mixtiunea dintre idealurile mărețe, chiar ,,plutitoare” ale aleșilor locali și inconsistența educației și formării lor profesionale, vizibilă la toate nivelurile: atât la cel inițial, al așternerii pe foaie a ceea ce se solicită sau se oferă (mai rar…), cât și la cel al acțiunilor concrete, care lipsesc, în fond.

,,Nu știu alții cum sunt”, dar, cu siguranță, dascălii băcăuani sunt îngroziți, în primul rând, de LIPSA DE RESPECT și abia apoi de agramatismul pus în circulație – odată cu adresa trimisă în toate școlile din Bacău – de primarul municipiului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, pe care o semnează cu toată convingerea că, sub semnătura lui, stă binele urbei…

‼️În lumea guvernării actuale, ghidate de sentința ,,ATÂT SE POATE…”, se impune a se pune mâna pe carte/treabă!

Așa că, zic, să trecem în revistă ce se poate învața rapid, plecând de la o lecție de tip AȘA NU!!!, pe care domnul Stanciu-Viziteu o transformă într-un spectacol trist al comunicării inter-instituționale:

1. Atunci când se face referire la funcție termenul ,,primar” nu se scrie cu literă mare… Dar poate că ,,Primarul” Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu își autoimpune poziția unui Dumnezeu al băcăuanilor, The One and Only…

2. Cuvântul ,,prim-ajutor” este format prin compunere prin alăturare cu cratimă – (vezi lecția ,,Mijloace de îmbogățire a vocabularului”)… de aceea, întotdeauna se scrie cu cratimă.

3. În structura ,,atât…, cât şi” se identifică o pereche de elemente corelative… de aceea, folosirea virgulei înainte de ,,cât” este obligatorie… în plus, acest lucru ar face ordine în vorbirea, cât și în gândurile de multe ori neînțelese ale edilului…

4. Între SUBIECT și PREDICAT nu se pune VIRGULĂ, așa cum eronat s-a folosit în enunțul ,,Locațiile […], vor fi puse la dispoziție de către Primăria Municipiulu Bacău”. Dar se pare că este marca USR, din moment ce SEPARAREA, DEZBINAREA sunt, cu certitudine, țintele progresiștilor.

Mai mult, faptul că termenul „Municipiulu” nu a meritat să i se pună un articol hotărât întreg echivalează cu lipsa de terminație a instituției în sine, care nici început nu are, d-apoi sfârșit…

Non-sensul este la el acasă… că, de, cuibușorul de la Primăria Bacău e în tatonări… încă…

Dacă vede cineva vreo urmă de logică în fraza aceasta, dezertez din postura critică de față: ,,Locațiile în care vor avea loc aceste cursuri, vor fi puse la dispoziție de către Primăria Municipiulu Bacău […] sau în locațiile din școli”.

Chiar e păcat… de băcăuani… de limba română!!!

– prof. Ana-Maria Egarmin