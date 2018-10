Primarul PNL din Slănic Moldova, pe scena conferinței ALDE. Cum explică Gheorghe Baciu prezența printre „trofeele” altui partid

Gheorghe Baciu, primarul PNL din Slănic Moldova, pare să fi trecut cu totul în barca ALDE, partid alături de care s-a afișat de mai multe ori de la alegerile din 2016. Duminică, edilul liberal a urcat pe scena conferinței județene ALDE Bacău alături de toți edilii acestei formațiuni politice.

Deși aparențele arată că a trecut la ALDE, Gheorghe Baciu susține că nu și-a schimbat partidul. „Am fost ales din partea PNL și-mi duc mandatul la capăt din partea PNL”, a declarat pentru Ziarul de Bacău primarul din Slănic Moldova.

Întrebat despre rostul prezenței alături de primarii ALDE, Baciu a explicat că și el a fost surprins. „Nu am trecut la ALDE, am acolo prieteni vechi de 10-15 ani. Eu doar am răspuns invitației, m-au surprins că m-au invitat pe scenă”, a afirmat Baciu.

Primarul din Slănic Moldova se află în această perioadă într-o luptă juridică pentru păstrarea funcției. El a contestat în justiție documentele pe baza cărora fosta administrație dorește să declanșeze un referendum pentru demiterea sa. „Am avut ieri termen, s-a amânat procesul. Am șanse să câștig, oricine are dreptul la apărare. Cei care au strâns semnături au susținut că am încălcat legea, e dreptul meu să mă apăr. Sper ca pentru corectitudinea vieții de primar în România să nu se creeze un precedent”, a declarat Baciu.

Primarul din Slănic Moldova a mai precizat că, în mandatul său, veniturile la bugetul local au crescut, datornicii sunt puși la plată, iar zona turistică nu mai este finanțată din banii locuitorilor altor părți ale Slănicului. De asemenea, localitatea mai are doar 1,3 milioane de lei din datoria lăsată de administrația fostului primar Andrei Șerban, după ce a reușit să achite 3,2 milioane de lei.

Anunțuri publicitare