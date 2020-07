Primarul Necula: „În lipsa oricăror realizări, prefectul Miroșeanu, candidatul PNL la Primăria Bacău, folosește funcția publică pe post de justificare electorală!”

Primarul Cosmin Necula i-a răspuns, printr-un comunicat de presă, prefectului Liviu Miroșeanu, care, ieri, a cerut sistarea lucrărilor la stația de la Barați și renunțarea la restricțiile în frunizarea apei potabile în municipiul Bacău. Reprezentantul Guvernului a mai susținut că lucrările nu au legătură cu rezerva de apă a Bacăului, ci sunt simple acțiuni de mentenanță

În replică, primarul îi atrage atenția că nu Primăria se oocupă de alimentarea cu apă, ci Compania Regională de Apă Bacău (CRAB). De asemenea, dacă s-ar pune în practică solicitările prefectului, s-ar bloca investiția în rezerva de apă:

Deși ne-am fi așteptat ca reprezentantul Guvernului în teritoriu să cunoască legea, prefectul de Bacău ne-a demonstrat, astăzi, că nu este așa. Dânsul a solicitat Primăriei Bacău să reia furnizarea apei în oraș, deși nu municipalitatea băcăuană se ocupă de acest lucru, ci Compania Regională de Apă Bacău (CRAB).

Dacă pe prefectul Liviu Miroșeanu, candidat al PNL la Primăria Bacău, îl preocupă apa Bacăului ar fi trebuit măcar să citească Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Ar fi aflat, astfel, că nu primarul se ocupă de învârtitul robinetelor ci o companie specializată, îndreptățită prin lege să facă acest lucru.

Dar CRAB se află în plin proces de finalizare a unei investiții și mai are nevoie de câteva zile pentru a termina dezinfectarea rezervorului de la Rezervă de Apă, deci nu știm dacă va putea să dea curs solicitării intempestive a domnului prefect. Atât de pripită solicitarea sa încât a pierdut din vedere un aspect: Dacă dl. Miroșeanu își dorește oprirea lucrărilor executate de CRAB ar trebui să își asume și faptul că astfel va bloca rezerva de apa, singura șansă pe care o avem pentru a nu mai trăi cu teama unei viitoare avarii.

Este absolut jenant ca oameni politici care au avut timp 12 ani să rezolve problema Rezervei de Apă a orașului și nu au făcut-o, să se declare scandalizați de faptul că pentru câteva zile se furnizează apă cu program tocmai pentru ca, pe viitor, să nu mai avem astfel de probleme. Așa cum am mai spus, disconfortul regretabil cauzat populației este imputabil exclusiv PNL Bacău – cei care au avut 12 ani la dispoziție să rezolve problema numărul unu a Bacăului.

Este evident că nu grija pentru apa băcăuanilor îi mână în luptă pe liderii liberali, ci îngrijorarea provocată de procentele electorale anemice ale candidaților. PNL are probleme cu gestionarea pandemiei, are probleme cu șoseaua de centură, are probleme cu lipsa de rezultate și inconsistența candidaților iar acum găsește pretexte pentru a încerca să distragă atenția de la aceste lucruri.

Domnule Liviu Miroșeanu, chiar dacă sunteți candidatul PNL, nu uitați calitatea de prefect pe care încă o aveți. Încercați să respectați legea și bunul simț și nu uitați că sunteți în slujba cetățenilor! Nu în slujba păpușarilor Ionel Palăr și Tudorița Lungu!

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA