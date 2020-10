Primarul Lucian Stanciu-Viziteu și noii consilieri locali ai Bacăului au depus jurământul

Astăzi, la Insula de Agrement din Bacău, a avut loc prima ședință a noului Consiliu Local. Primarul Lucian Stanciu-Viziteu și 21 din cei 23 de consilieri locali au depus jurămintele și și-au preluat noile mandate.

După preluarea mandatelor de către consilierii locali, subprefectul Narcis Jitaru i-a înmânat eșarfa de primar lui Lucian Stanciu-Viziteu. Acesta a rostit un scurt discurs de mulțumire.

„Sunt nerăbdător să îmi încep sarcinile legale, astfel încât peste 4 ani să mă pot uita în ochii băcăuanilor și să le spun, alături de consilierii locali, că am meritat încrederea lor. Că nu am mai pierdut 4 ani și atunci Bacăul va fi un oraș mai bun pentru copiii noștri și pentru noi”, a declarat noul primar al Bacăului.

Cei 23 de consiliei locali ai Bacăului sunt:

Sebastian Cernic – PNL – USR-PLUS

Liviu Miroșeanu – PNL – USR-PLUS

Cristian Ghingheș – PNL – USR-PLUS

Violeta Urban – PNL – USR-PLUS

Ana Groza – PNL – USR-PLUS

Gabriel Lupu Stănică – PNL – USR-PLUS

Teodor Lazăr – PNL – USR-PLUS

Cătălin Bogdan Crețu – PNL – USR-PLUS

Cătălin Dinu – PNL – USR-PLUS

Cristina Breahnă Pravăț – Alianța Social Umanistă (PSD – PPU-SL)

Nucu Candet – Alianța Social Umanistă (PSD – PPU-SL)

Ioana Raluca Dinu – Alianța Social Umanistă (PSD – PPU-SL)

Laurențiu Chiciu – Alianța Social Umanistă (PSD – PPU-SL)

Aurelia Țaga – Pro România

Eusebiu Diaconu – Pro România

Gheorghe Huluță – Pro România

Romică Botoi – Pro România

Cristinel Manolache – PER

Cătălin Munteanu – PER

Dumitru Stângaciu – PER

Ion Melinte – PMP

Dragoș Ștefan – PMP

Dorin Chirilescu – independent