Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu este președintele noului USR Bacău, după fuziunea cu PLUS

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a câștigate alegerile pentru președinția USR PLUS Bacău. Aproape 150 de delegați din organizațiile din județ au votat, sâmbătă, 26 iunie 2021, și Biroul Județean de Conducere.

Foto iulie 2020

Scrutinul intern s-a desfășurat după aceleași reguli ca alegerile pentru municipala USR Plus Bacău, cu diferența că delegații au fost chemați, pe rând, la sediul partidului. „Era complicat să-i aducem pe toți odată într-o sală, iar dezbaterile s-au desfășurat anterior”, a declarat Stanciu Viziteu, pentru Ziarul de Bacău. Presa nu a fost de față, pentru că nu a fost invitată.

Pentru postul de președinte, au candidat președintele în funcție al USR, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, și președintele în funcție al PLUS, Cristian Ichim. A câștigat Stanciu Viziteu, cu 131 la 18, potrivit unor surse din partid, dar neconfirmate de învingător. „Prefer să nu confirm eu cifrele acum, încă nu am văzut procesul verbal, pentru că alegerile s-au terminat târziu”, a declarat Stanciu Viziteu.

Formațiunea se numește informal USR PLUS, urmând ca noua denumire să se stabilească la congresul național de fuziune. Organizația județeană USR PLUS Bacău are un Birou Județean de Conducere, compus din 21 de persoane, președintele fiind membru de drept, și 20 de membri aleși la scrutinul de sâmbătă. În noul organism, ar fi fost aleși și membri ai fostului PLUS, potrivit lui Stanciu Viziteu.

„Le mulțumesc tuturor pentru votul acordat, pentru mine este o mare responsabilitate. Acum, după fuziune, suntem o singură echipă, un singur partid și avem un singur obiectiv. În 2024, vom arăta ce înseamnă cu adevărat USR PLUS în tot județul Bacău”, a declarat președintele Stanciu-Viziteu.