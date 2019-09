Primarul din Târgu Ocna, luat la rost de „Inspectorul Pro”, pentru dezastrul din stațiune

Drumul spre „văcăria” din Târgu Ocna, unde primarul Ștefan Șilochi are o casă, arată mult mai bine decât cel pe care 200.000 de turiști ajung anual în Salină. O echipă de la Inspectorul Pro a mers să-l întrebe pe primarul Ştefan Silochi de ce drumurile arată aşa rău, iar reportajul a fost difuzat deja la Pro TV.



Turiştii care străbat sute de kilometri ca să ajungă la salină au dreptate să fie supărați din cauza drumurilor din staţiune.

Şoseaua de la salină, de exemplu, arată ca acum 50 de ani, în condiţiile în care este cea mai circulată din oraş.



Autorităţile au început anul trecut nişte lucrări de asfaltare, dar s-au împotmolit în tot felul de studii. Liviu Soare, şeful biroului de turism din cadrul salinei, spune că sunt peste 200.000 de turişti care vin în fiecare an la salină şi numărul lor ar putea creşte dacă infrastructura nu ar fi la pământ.

Liviu Soare, şeful biroului de turism din cadrul salinei Târgu Ocna: „Ne rupem maşinile în acest drum. Autorităţile locale ar trebui să ia măsuri să definitiveze acest drum.”

O echipă de la Inspectorul Pro a mers să-l întrebe pe primarul Ştefan Silochi de ce drumurile arată aşa rău. Pe traseu, însă, am întâlnit o porţiune de şosea care ne-a atras atenţia. Drumul era asfaltat şi se circula ca-n palmă. Câţiva localnici ne-au explicat că în această zonă, familia primarului deţine o proprietate unde creşte vaci.

Reporter: „Ce șosea frumoasă aveţi aici. Aici am înţeles că stă domnul primar.”

Localnic: „Nu, băiatul.”

Reporter: „Aici este văcăria dânsului?”

Localnic: „Cam aşa. Nu simţiți aşa după miros?”

Reporter: „Aţi văzut ce drumuri sunt în staţiune?”

Localnic: „Într-adevăr. Mai e de lucrat. A profitat cred că şi de chestia asta, dar noi suntem mulţumiţi, ne-a făcut asfalt. Ce se întâmplă, nimic în ţara asta nu are cap şi nu are coadă.”

Ştefan Silochi are patru mandate la primăria din Târgu Ocna. În toţi aceşti ani nu a reuşit să dezvolte infrastructura. Se laudă însă, că staţiunea de interes naţional are apă, gaze şi canalizare. Despre strada salinei spune că din cauza unor probleme tehnice, lucrările nu au putut fi duse la bun sfârşit şi dă vina pe proiectant, care nu a sesizat că pe sub pământ ar fi nişte izvoare.

Ştefan Silochi, primar Târgu Ocna: „Timp de un an şi ceva poţi să faci autostradă. Dar dacă strada are probleme tehnice, ele trebuie rezolvate. Eu am comanadat studiul geotehnic, iar studiul geotehnic, la data când am făcut eu forajul, nu era apă. Când a venit constructorul erau izvoarele. Şi atunci ce să facem?”

Primarul ne explică şi de ce strada cu văcăria a fost deja asfaltată.

Reporter: „Întâmplător sau nu, strada aia arată mult mai bine decât strada salinei.”

Ştefan Silochi, primar Târgu Ocna: „Cu asta sunt de acord.”

Reporter: „Întâmplător sau nu, acolo aveţi o proprietate.”

Primar: „Întâmplător sau nu, este strada care face accesul din drumul naţional DN 12 către baza de tratament şi Parcul Măgura.

Reporter: „Ce notă îi daţi staţiunii Târgu Ocna în momentul ăsta?”

Primar: „La ora aceasta, îi dau nota 10. Oamenii vin la tratament, chiar dacă vin pe un drum mai rău.”