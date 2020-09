Primarul din Slănic Moldova, acuzat de „presiuni electorale” de către operatorii economici din stațiune. Gheorghe Baciu: „O minciună!”

Patronul a două hoteluri din Slănic Moldova susține că ar fi fost amenințat, prin terți, de primarul din Slănic Moldova, Gheorghe Baciu, că dacă nu va vota cu el, îl așteaptă vremuri grele.

„Nu m-a amenințat direct, dar mi-a transmis prin alte persoane că am avut nesimțirea de a-mi exprima altă opțiune politică, drept urmare va avea grijă să mă închidă sau să îmi trimită controale, cum s-a mai întâmplat”, a declarat Bogdan Șova, patronul Vilei Teleconstrucția și al Hotelului Dobru.

Acesta a făcut și o postare pe Facebook, în care se plânge că presupusele amenințări ale primarului ar avea urmări nu doar pentru el, ci pentru familiile zecilor de angajați pe care îi are.

„Ce speranta sa mai am de la Dumneavoastra (primarul orașului Slănic Moldova, n.r.), in conditiile in care timp de 10 ani am investit toata priceperea mea si toate resursele mele sa dezvolt doua locatii cu renume, sa creez locuri de munca pentru 50-60 de angajati, sa virez anual peste doua miliarde (lei vechi) catre Primarie, iar in prag de alegeri sa ma trezesc cu amenintari cum ca veti avea grija sa ma distrugeti in urmatorul mandat doar pentru faptul ca nu impartasesc aceleasi lozinci cu Dumneavoastra??? DOMNULE VIITOR FOST PRIMAR, nu pe mine ma distrugeti!!! Distrugeti zeci de familii care de aici isi castiga existenta!!! Distrugeti o statiune recunoscuta la nivel International!!”, susține patronul pe rețeaua de socializare.