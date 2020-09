Primarul din Helegiu, reclamat pentru discriminare, după ce a alungat o caravana medicală

Ciprian Enea, primarul liberal al comunei Helegiu, județul Bacău, este acuzat că a blocat accesul unor locuitori la serviciile medicale oferite gratuit de o caravană de specialiști din Moinești.

Inițial, edilul a aprobat venirea caravanei în trei sate ale comunei, însă ulterior s-a răzgândit, deoarece evenimentul era organizat de reprezentanții PSD. Mai mult, primarul i-a atacat pe medicii veniți să consulte populația:

Nu mai înțeleg nimic! Am primit o solicitare zilele astea din partea candidatului PSD pentru a închiria Caminul Cultural din Deleni pentru o activitate electorală. Bineinteles ca am fost de-acord, dar cu respectarea normelor in vigoare, ținând cont ca suntem in plină pandemie de Covid. Acum aflu, ca de fapt activitatea respectiva este de fapt altceva. Au anunțat mai multe persoane din Deleni sa se prezinte la Cămin in vederea efectuării de analize medicale gratuite, făcute de medici și asistente. Nu pot accepta așa ceva, ținând cond ca suntem in plină pandemie, nu poți intra intr-un spital fără test Covid, și eu sa accept sa-mi pun populația comunei in pericol sa fie consultați intr-un spațiu total inadecvat. Astăzi la Dragugesti au fost aduși foarte mulți oameni și consultați intr-un bar. EU NU IMI ASUM așa ceva, nu vreau sa-mi îmbolnăvesc cetățenii comunei mele și nici sa-i amăgesc. Sa le fie rusine medicilor care au cobor atât de jos… – Ciprian Enea, primarul comunei Helegiu

Ion Măgdălina, liderul PSD Helegiu și contracandidatul primarului în funcție, a relatat, pe Facebook, versiunea sa despre cele întâmplate în comună:

Dragi cetățeni ai comunei Helegiu, joi, in comuna noastra, am avut onoarea sa avem printre noi o caravana medicală coordonata de dl. Prof. Doctor Adrian Cotirlet. Caravana medicală a avut drept scop testarea cetățenilor din punct de vedere medical. Investigațiile facute au fost urmatoarele: EKG, Ecografie, Spirometrie, Pulsoximetrie și Determinarea glicemiei cu aparatura medicala mobila de ultima generație. In urma investigațiilor s-a descoperit o situație extraordinar de ingrijoratoare legata de sanatatea celor testați (multi dintre ei aveau diabet si nu stiau plus alte probleme).

Cererea PSD, aprobată de primarul Ciprian Enea

Caravana trebuia sa continue si astazi in satul Deleni, dar edilul sef al comunei a blocat aceasta activitate prin interzicerea accesului in căminul cultural (cu inchiriere aprobată chiar de dumnealui) invocând motive de Covid 19. Mai presus de toate, si-a permis sa critice medicii care au venit sa faca aceste investigații in comuna noastra. Dl Primar, aceste teste se fac mai ales in acesta perioada de pandemie, pentru a descoperi eventuale comorbidități care ar putea sa complice o posibila infectare cu virusul SARS-CoV-2. Acțiunea medicală a fost organizata intr un spațiu privat, in parteneriat cu o clinica privata si au fost luate toate măsurile necesare de distanțare socială. Eu vreau sa ii multumesc in numele comunitatii dlui. Prof. Doctor Adrian Cotirlet si intregului personal medical pentru ca au acceptat invitatia noastra, iar pe voi, dragi cetățeni ai comunei Helegiu, vreau sa va asigur ca dupa 27 Septembrie vom organiza din ce in ce mai des astfel de activitati medicale pentru a depăși in siguranta criza de sanatate prin care trecem. – Ion Măgdălina, liderul PSD Helegiu

Postarea primarului Ciprian Enea

În cele din urmă, cetățenii care au vrut să își facă evaluarea medicală au fost nevoiți să se deplaseze la Moinești, la Centru Medical MALP.

Reclamație la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

În urma atitudinii sale, primarul din Helegiu a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, de deputatul Claudiu Ilișanu (PSD), membru în Comisia parlamentară pentru egalitate de șanse.

„Cetățenii din satele Deleni și Brătila ce necesitau evaluare medicală, au fost discriminați fiind opriți de la realizarea acestor proceduri medicale utile în contextul pandemiei de COVID-19 și de care cetățenii din satul Drăgugești beneficiaseră cu o zi înainte. Trebuie adăugat faptul că cetățenii satelor Deleni și Brătila sunt arondați Spitalului Municipal Onești „Sfântul Ierarh Dr. Luca”, în prezent spital suport SARS-COV-2, ceea ce le reduce posibilitatea de a avea acces la investigații medicale în acest spital, fiind ca atare nevoiți să se deplaseze la Moinești sau Bacau pentru astfel de evaluări medicale”, a arătat Ilișanu, în plângerea către CNCD.