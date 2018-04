Primarul Cosmin Necula: „Locuiesc la etajul 8 al unui bloc din Bacău și resimt același grad de disconfort cu majoritatea băcăuanilor”

Primarul Cosmin Necula a explicat situația creată de avaria produsă noaptea trecută în zona Ardeoani. „Programul de furnizare restricționată a apei gândit de Compania Regională de Apă este nesatisfăcător”, a apreciat edilul, confruntat cu numeroase critici ale locuitorilor nemulțumiți că nu au apă la robinete. Primarul Bacăului a prezentat și soluțiile pentru problema apei în Bacău.



„Locuiesc la etajul 8 al unui bloc din Bacău și resimt același grad de disconfort cu majoritatea băcăuanilor afectați de întreruperea furnizării apei”, a spus Cosmin Necula, care le-a reamintit băcăuanilor că o alunecare de teren nu poate fi prevăzută sau controlată.

În final, oricâtă putere ar avea un primar, el rămâne un om: nu se poate pune cu natura. O alunecare de teren nu poate fi prevăzută sau controlată.

De la primele ore ale dimineții, echipele de intervenție ale CRAB se află la locul avariei (comuna Ardeoani, aprox. 40 km de Bacău), lucrând la remedierea situației. Obiectivul este reînceperea furnizării apei către populație în cel mai scurt timp posibil.

Cu privire la starea aducțiunii de apă de la Valea Uzului și a construcției Rezervei de Apă a Municipiului Bacău fac următoarele precizări:

1. Construcția aducțiunii de apă de la Valea Uzului a început acum 10 ani (2008) și s-a încheiat acum 7 ani (2011). Conducta măsoară 63 de km, din care s-au modernizat doar 40 km, printr-un proiect cu finanțare ISPA. Tronsonul Stejaru – Bacău a rămas nereabilitat.

2. Nu eu am stabilit traseul conductei, nu eu am scos la licitație lucrarea, nu eu am recepționat obiectivul de investiții. Autoritățile de la acea vreme au elaborat un proiect care a obținut finanțare din fonduri de preaderare și a fost pus în operă de constructorul Strabag. La data elaborării proiectului, se știa că zona Ardeoani este una instabilă.

3. AM ADUS PRIMUL ÎN DISCUȚIE NEVOIA IMPERATIVĂ DE CONSTRUIRE A UNEI SURSE ALTERNATIVE DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU, pe fondul avariilor interminabile. Acest subiect nu a existat în spațiul public băcăuan până în 2016, deși decidenții politici care au condus Bacăul puteau acționa în sensul rezolvării problemei. Nu au făcut-o.

4. În urma eforturilor depuse de la preluarea mandatului de primar, AM FĂCUT PROIECTUL „REZERVEI DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”, L-AM INCLUS ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ – PNDL, AM OBȚINUT PENTRU EL FINANȚARE DE LA GUVERN (CONTRACT SEMNAT IANUARIE 2018) ȘI AM SCOS LA LICITAȚIE OBIECTIVUL DE INVESTIȚII. PE 16 APRILIE, DESCHIDEM OFERTELE.

5. Am creat de la zero proiectul Rezervei de apă și oricine ar fi fost primar al Bacăului, pașii tehnici de urmat în realizarea proiectului trebuiau respectați. La fel și în cazul procedurii de achiziție publică. Un proiect de o asemenea complexitate tehnică și cu o valoare de 26 milioane lei nu putea fi făcut peste noapte sau bătând din palme.

6. Vreau să conștientizăm, împreună, faptul că vor mai fi avarii la aducțiunea de apă de la Valea Uzului și ne vom mai confrunta cu greutăți, până când rezerva de apă va fi pusă în funcțiune. Lucrările la rezerva de apă vor ține 15 luni de la semnarea contractului (proiectare plus execuție).

7. Oricâte critici, nemulțumiri sau contestații ar fi, mai mult sau mai puțin pertinente/întemeiate, sunt împăcat că am făcut ce trebuie. Rezerva de apă se va face și va fi un proiect care va rămâne în timp, dincolo de perioada în care am condus orașul Bacău.

Ca și în alte dăți, când avariile la aducțiune ne-au dat bătăi de cap, până la remedierea problemelor, eforturile noastre urmăresc asigurarea aprovizionării cu apă potabilă/nepotabilă a mai multor puncte de distribuție din oraș. Este un minim ajutor pe care îl acordăm băcăuanilor, care are, fără îndoială, importanța lui în situația dată.