Primarul Cosmin Necula, despre câștigătorul controversat al licitației pentru rezerva de apă: „O să-l verific până-i dă sângele pe nas!”

Licitația pentru rezerva de apă a Bacăului s-a încheiat, iar contractul ar putea fi semnat pe 22 august, dacă nu vor fi contestații. Câștigătoare este o asociere condusă de o firmă controversată, Branpis SRL, cu care Primăria Bacău este în litigiu în instanțele de judecată, după ce i-a aplicat penalități la alte contracte.

„După aproape doi ani de muncă asiduă, în care am plecat de la zero cu proiectul Rezervei de apă a Bacăului, pe care l-am dus pe masa Guvernului obținând finanțare de 5 milioane euro, obiectivul de investiții are, astăzi, un constructor”, a spus, într-o conferință de presă, primarul Cosmin Necula.



Comisia de licitații a hotărât că oferta depusă de asocierea de firme Branpis SRL – Mapamond SRL (subcontractori Marste SRL, Damiena SRL) este cea câștigătoare. Durata contractului este de 15 luni, din care 2 luni pentru elaborarea proiectului tehnic al rezervei și restul pentru execuția propriu-zisă a lucrării.

„Voi monitoriza săptămânal evoluția lucrărilor la Rezerva de apă, întrucât acest proiect trebuie pus în funcțiune cât mai repede cu putință. Îl atenționez pe constructor, oricare va fi acesta în eventualitatea unor contestații, că nu voi ezita să iau absolut toate măsurile legale, în cazul în care acesta dovedește lipsă de implicare, neseriozitate în execuția lucrării sau vor fi constatate eventuale abateri de proiectare și execuție în raport de contractul ce va fi semnat. Băcăuanii au nevoie de apă, iar administrației pe care o conduc îi revine misiunea de a rezolva, odată pentru totdeauna, această problemă”, a precizat edilul.

Cosmin Necula s-a ferit să comenteze situația în care se află Primăria Bacău, nevoită să acorde Branpis un nou contract, după ce altul, pentru rețelele de termoficare, acordat în fosta administrație, nu s-a derulat în cele mai bune condiții. Mai mult, după ce foștii primari au lăsat Branpis în pace, primăria a amendat Branpis cu 20.000 de lei pentru deficiențe și i-a impus penalități de aproape un milion de euro.

În ciuda problemelor, municipalitatea nu a inclus încă Branpis pe „lista neagră”, deoarece nu s-au terminat litigiile din instanțele de judecată. Deocamdată, municipalitatea a câștigat nedefinitiv doar un proces, pentru penalități de 230.000 de lei.

„Nu am libertatea de expresie a unui politician, eu sunt primarul orașului, iar Primăria Bacău este într-o procedură de achiziție publică. Orice apreciere optimistă sau pesimistă poate fi interpretată, în cazul unor contestații. Când se va finaliza, iar câștigătorul va fi desemnat definitiv, o să pot să-l verific până-i dă sângele pe nas, eu nu am partipriuri cu nimeni”, a explicat primarul Necula.

După anunțarea câștigătorului, care s-a produs luni, firmele au la dispoziție 5 zile pentru contestații.

